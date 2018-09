Ingénieure de formation, Stéphanie Bélisle aspirait à plus. Rien de plus normal que de vouloir gravir les échelons de son organisation et de souhaiter relever d'autres défis managériaux. Mais la chose ne vient pas sans certaines appréhensions, car l'ascension dans la hiérarchie exige le développement et la maîtrise de nouvelles compétences et de nouvelles habiletés.

Pour Stéphanie Bélisle, ces appréhensions étaient bien réelles : « J'avais certains complexes à l'égard de la compréhension du langage financier et de la stratégie d'entreprise », avoue bien candidement celle qui est aujourd'hui gestionnaire de projets en approvisionnement chez Bombardier Transport. Certes, l'envie d'un MBA lui trottait dans la tête depuis un certain temps, mais les obstacles étaient nombreux. « Je me demandais si j'étais réellement faite pour le MBA. Et je n'avais ni le temps ni l'argent pour m'investir là-dedans. En somme, je n'étais pas prête à faire le sacrifice », reconnaît Stéphanie Bélisle.

Mais la formule plus « aérée », beaucoup moins contraignante, du programme L'essentiel du MBA de l'École des dirigeants aura convaincu Mme Bélisle de retourner sur les bancs d'école. « Le format était, dans ma perspective, beaucoup plus alléchant! Huit jours et une soirée d'enseignement répartis sur quatre mois, ça se glissait bien dans mon horaire, et financièrement, je pouvais me l'offrir! », précise-t-elle.

Des conditions gagnantes et des acquis pour la vie!

Mais au-delà de la forme du programme, Stéphanie Bélisle retient surtout de son retour sur les bancs d'école la qualité des intervenants, de même que celle de ses collègues au sein de sa cohorte : « Lorsque j'ai commencé la formation et que j'ai rencontré les professeurs et les gens du groupe, je suis tombée en amour avec tout ça! » avoue-t-elle avec enthousiasme. La matière est dense, mais rendue de manière très accessible par les spécialistes de HEC Montréal et, surtout, le coaching offert par ces derniers hors de la classe s'est avéré d'une richesse incomparable, précise Mme Bélisle.

Après avoir suivi les deux volets de L'essentiel du MBA (Le gestionnaire et ses leviers d'action, suivi de Enjeux de performance : décisions et création de valeur), Stéphanie Bélisle s'avoue aujourd'hui plus solide sur ses deux pattes de gestionnaire! « L'essentiel du MBA m'a donné confiance m'a permis de réaliser que je suis une meilleure gestionnaire que je pensais au départ! » Par ailleurs, ce programme aura solidifié sa manière d'interagir avec les équipiers dont elle a eu la charge antérieurement : « Avec ce programme, je suis allée chercher beaucoup d'assurance dans la gestion de l'humain », un pan du métier de gestionnaire dont la maîtrise est loin d'être acquise pour celles et ceux qui, comme Stéphanie Bélisle, possèdent une formation de base autre qu'en gestion.

Et puisque L'essentiel du MBA aborde les fondements des différentes fonctions de l'organisation, le développement d'une vision plus large de cette dernière, plus stratégique en somme, est aussi l'une des précieuses retombées de ce programme : « Je saisis mieux aujourd'hui les messages qui me sont livrés par la haute direction de mon organisation. Je comprends mieux, je vois vers où l'entreprise veut aller. Je me sens plus à l'aise lorsqu'il y a des décisions qui cascadent vers moi. Je me sens dès lors plus en confiance, je suis capable de développer de meilleurs arguments », signale la gestionnaire.

Comme Stéphanie Bélisle, peut-être hésitez-vous à vous lancer dans un programme de longue haleine afin de progresser dans votre carrière. Avec L'essentiel du MBA de l'École des dirigeants, la solution à votre désir d'avancer est peut-être plus accessible que vous ne le pensez!

