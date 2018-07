C'est devenu un secret de Polichinelle dans le monde des ressources humaines. Un service de télémédecine en milieu de travail procure des avantages indéniables tant pour les employés que pour l'employeur. Toutefois, un doute persiste : combien d'efforts devrez-vous déployer pour implanter cette technologie dans votre entreprise avant d'en récolter les bénéfices? L'entreprise québécoise de télémédecine Dialogue fait la démonstration que la transition est plus facile que vous ne le pensez.

À la fois simple et populaire

Ce qui fait d'abord et avant tout le succès de Dialogue, c'est sa simplicité. Sa plateforme de télémédecine s'est implantée dans 140 entreprises, dont certaines de calibre national et international. Depuis la dernière année, elle a élargi de 1 500 % sa base d'usagers pour rejoindre aujourd'hui 35 000 patients dans 7 provinces canadiennes. Sa mission : offrir aux employés de ses clients une clinique de santé virtuelle accessible depuis leur téléphone intelligent ou leur ordinateur. Les patients peuvent clavarder avec un membre du personnel infirmier ou encore être évalués par un médecin via vidéoconférence sécurisée, leur évitant ainsi d'attendre de longues heures en clinique ou en salle d'urgence pour des problèmes de santé.

Une solution gagnant-gagnant

Un bref survol des avantages de la télémédecine en milieu de travail permet de comprendre pourquoi la plateforme de Dialogue séduit autant d'entreprises. En facilitant la vie de ses employés, l'employeur se dote d'un outil efficace contre l'absentéisme. Plusieurs clients de Dialogue ont remarqué une baisse du taux d'absence allant jusqu'à 10 %. Cette simple intervention entraîne une série d'effets positifs pour l'entreprise comme une augmentation de la productivité, des économies d'échelle sur le coût des médicaments, mais aussi un plus grand pouvoir d'attraction auprès des candidats dans un marché très concurrentiel.

Des résultats dès les premiers mois

Une entreprise spécialisée dans les technologies de pointe comptant 300 employés a implanté la plateforme de Dialogue en juin 2017. Après seulement 4 mois d'utilisation, elle pouvait déjà en apprécier les bénéfices avec une augmentation de 0,7 % des heures travaillées. Elle a par ailleurs observé que 72 % des consultations se faisaient pendant les heures de travail, pour des appels vidéo d'une durée moyenne de 10 minutes. Les employés pouvaient donc retourner rapidement à leurs tâches quotidiennes, sans devoir prendre congé. Enfin, elle a vu des économies significatives sur les médicaments au moment de renouveler son programme d'assurance collective. En effet, les clients de Dialogue ont accès, via la plateforme, à une pharmacie virtuelle d'un partenaire externe qui offre des médicaments à des tarifs très avantageux.

Facile d'utilisation

Nul besoin d'être un geek pour maîtriser le fonctionnement de Dialogue, la plateforme numérique ayant été conçue pour être apprivoisée en un tour de main. Une fois que votre employeur a adhéré au service, téléchargez l'application « Dialogue Santé » sur l'App Store ou sur Google Play à partir de votre téléphone intelligent. Si vous utilisez un ordinateur, rendez-vous sur le site de Dialogue. Cette étape franchie, vous créez votre compte utilisateur à partir de votre adresse courriel du travail. Après quoi, vous pouvez inscrire les membres de votre famille vivant sous votre toit. Vous voilà prêt à clavarder avec l'équipe médicale de Dialogue. N'hésitez pas à leur poser une question sur votre santé. Un membre du personnel infirmier vous répondra dans de très courts délais.

Une implantation clé en main

Dialogue a le même souci de simplicité quand vient le temps d'implanter la technologie dans les entreprises. Chaque nouveau client se voit assigner un spécialiste dont la mission est de faciliter l'intégration de la plateforme et d'accompagner l'employeur jusqu'au jour du lancement. En plus de répondre à toutes les questions de l'entreprise, ce spécialiste sera en mesure de fournir du matériel de promotion et des tactiques pour augmenter l'utilisation de Dialogue. Pendant cette période, l'employeur pourra se familiariser avec le panneau d'administration qui lui permettra de gérer en un tour de main la liste des bénéficiaires.

Pas de coûteuse formation ni de manuel pour les nuls : Dialogue fait bénéficier les employeurs et les employés d'un maximum d'avantages pour un minimum d'efforts.

EN SAVOIR PLUS sur la plateforme de télémédecine Dialogue