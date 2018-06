Entre deux réunions, vous fermez la porte du bureau et allumez votre portable. De l'autre côté de l'écran, vous attend un médecin prêt à vous évaluer... gracieuseté de votre patron! Remède éprouvé contre l'absentéisme, la télémédecine séduit depuis quelques années un nombre grandissant d'entreprises. Mais employeurs et employés ne sont pas les seuls à l'adopter : plusieurs professionnels de la santé voient dans cette technologie une avenue intéressante pour se rapprocher des patients. Entretien.

Un potentiel immense

Pratiquant la médecine depuis 26 ans, le Dr Mark Dermer est de nature à aimer les défis. L'an dernier, il s'est donné comme objectif d'acquérir plus d'expérience en télémédecine, une voie d'avenir, selon lui. Depuis quelques années déjà, la clinique d'Ottawa où il travaille a remplacé une portion importante de rendez-vous traditionnels par des consultations téléphoniques. « Et vous savez quoi? Les patients sont très à l'aise avec cette façon de procéder. Ils n'ont pas besoin de se déplacer lorsque la consultation ne requiert pas d'examen physique. » Voulant explorer davantage les possibilités qu'offre cette technologie, le Dr Dermer s'est joint à l'équipe de Dialogue l'an dernier.

Une entreprise d'ici

Active dans sept provinces canadiennes, Dialogue est une entreprise en plein essor qui a développé une plateforme de télémédecine. Cette initiative québécoise permet aux employeurs d'offrir à leurs employés une clinique de santé virtuelle disponible depuis leur téléphone intelligent ou leur ordinateur. Concrètement, un travailleur dont l'entreprise adhère à ce service peut notamment clavarder en direct avec un membre du personnel infirmier et consulter un médecin par vidéoconférence sécurisée. Pour l'employeur, offrir un tel avantage social se traduit par une baisse significative de l'absentéisme au travail et une meilleure productivité des employés. Dialogue rejoint aujourd'hui un bassin de 35 000 patients.

Une dynamique nouvelle

L'infirmière clinicienne Chloé Eustache fait partie de l'équipe médicale de Dialogue depuis les débuts de la plateforme, en août 2016. L'approche différente de la télémédecine l'a immédiatement séduite. « À tout moment, un patient peut clavarder avec moi au sujet de sa santé. De ma propre initiative, je peux aussi lui écrire un matin pour m'assurer qu'il va bien. Cela aide à instaurer un climat de confiance. » Force est de constater que l'approche innovante de Dialogue connaît un succès fulgurant, puisque presque deux ans après son lancement, l'équipe compte 100 professionnels de la santé, dont des médecins de famille, des psychologues et des nutritionnistes.

Personnalisé et sécuritaire

La télémédecine s'avère parfaitement adaptée à un grand nombre de cas médicaux non urgents. « Lorsqu'un patient utilise Dialogue, un infirmier ou une infirmière communique avec lui par clavardage et lui pose une série de questions », explique Chloé Eustache. Si son cas n'est pas résolu immédiatement, une consultation par vidéoconférence sécurisée avec un médecin de Dialogue est organisée. « Par vidéo ou par images, je peux évaluer certains problèmes dermatologiques avec la même précision que si le patient se trouvait devant moi », donne en exemple le Dr Dermer. Si le cas du patient nécessite un examen plus poussé, le médecin le référera pour qu'il soit examiné en personne.

Se rapprocher des patients

Les professionnels de la santé apprécient également la télémédecine pour sa capacité à rejoindre les patients lorsque ceux-ci en ressentent le besoin. « Chez Dialogue, nous traitons beaucoup de cas de dépression et d'anxiété, deux enjeux qui nécessitent un suivi régulier, raconte le Dr Dermer. En nous parlant depuis leur maison, les patients sont plus détendus et s'ouvrent plus facilement, ce qui nous aide dans notre travail. » Pour Chloé Eustache, Dialogue crée une approche différente avec les patients. « L'équipe médicale n'est pas limitée dans le temps ni dans la fréquence des suivis. Ça nous permet de clore positivement nos interventions et de sentir qu'on a contribué au bien-être du patient. »

Faire tomber des barrières

Une chose est sûre : tous deux retirent une grande satisfaction de pouvoir traiter rapidement les patients grâce à la télémédecine. « Dans une consultation en clinique, même si un patient obtient un rendez-vous la journée même avec son médecin de famille, il devra attendre, observe le Dr Dermer. En revanche, avec la télémédecine, je peux joindre directement le patient sur son mobile. C'est un progrès énorme pour le patient et pour moi. » Chloé Eustache partage cet avis. « Je sens vraiment que je rends les soins de santé plus accessibles. C'est un très beau défi qui me permet d'en apprendre un peu plus chaque jour. »

Avec Dialogue pour leur faciliter la vie, les patients deviennent plus proactifs face à leur bien-être, ce qui est une excellente nouvelle pour leur médecin... et pour leur employeur.

