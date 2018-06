Quand la santé des employés va, tout va! Avec la hausse des dépenses en santé pour les employeurs, la télémédecine apparaît de plus en plus comme une solution d'avenir pour diminuer les effets négatifs de l'absentéisme au travail. Précurseur dans le domaine, la plateforme québécoise Dialogue démontre pourquoi votre entreprise devrait s'intéresser à cette technologie.

L'absentéisme coûte cher

Les coûts de la santé pèsent lourd sur nos entreprises. Alors que les dépenses privées pour les médicaments d'ordonnance ont explosé ces dernières années pour atteindre 17,6 milliards de dollars en 20151, un rapport du Conference Board du Canada2 évaluait que l'absentéisme des employés coûtait annuellement 16,6 milliards de dollars à l'économie du pays. Étonnamment, seulement 52 % des employeurs3 pensent que cela constitue un problème grave pour leur entreprise. Autrement dit, plusieurs tendent à minimiser l'ampleur du phénomène, même si cela mine leur productivité.

Une plateforme innovante

Présente dans 7 provinces canadiennes, la plateforme de télémédecine Dialogue vient changer la donne. Cette clinique de santé virtuelle au service des entreprises permet à un employeur d'offrir à ses employés un meilleur accès à des soins de santé de qualité supérieure. En tout temps, l'employé de l'entreprise participante ou un membre de sa famille peuvent clavarder avec une infirmière ou consulter un médecin via vidéoconférence. Considérant que 70 % des cas peuvent être traités virtuellement, le travailleur n'est ainsi plus contraint de s'absenter systématiquement du travail pour un problème de santé non urgent.

Réduction de l'absentéisme

Au Canada, les employés manquent en moyenne de 6 à 14 jours de travail par année selon le secteur4. L'approche innovante de Dialogue permet aux entreprises de réduire jusqu'à 10 % le taux d'absentéisme. À l'automne 2017, un important cabinet d'avocats canadien a adopté la plateforme de télémédecine dans le cadre d'un projet pilote auprès de ses 275 employés. Conclusion : après 3 mois, l'employeur a observé une réduction de l'absentéisme de 200 heures. Au terme de sa première année avec Dialogue, l'entreprise prévoit une diminution de l'absentéisme équivalente à 3 heures par employé.

Meilleure productivité

L'équation est simple : un meilleur contrôle de l'absentéisme engendre un effet positif sur la productivité. Trois mois seulement après l'implantation de Dialogue, le cabinet d'avocats a calculé que chaque dollar investi lui avait fait économiser 1,70 $. Le gain de productivité lié à la baisse de l'absentéisme et les économies dans les frais de remplacement ont représenté, pour cette même période, une réduction totale des dépenses de 19 700 $. L'approche innovante de Dialogue permet à votre entreprise d'obtenir un retour sur investissement de 1,5 après une année d'implantation.

Attirer et retenir les talents

Ajouter Dialogue à votre éventail d'avantages sociaux accroît aussi votre attractivité auprès des candidats. Un sondage5 indique que pour 57 % des travailleurs américains, les avantages sociaux pèsent davantage dans la balance que le salaire au moment d'accepter une offre d'emploi. En prime, les employés qui ont une meilleure santé sont plus susceptibles de demeurer au sein de votre entreprise. Lorsqu'ils sont bien gérés, les programmes de santé et de bien-être contribuent à réduire le roulement volontaire du personnel de 6 à 17 %, selon une étude menée par Towers Watson6.

Une pharmacie en ligne

Les employeurs canadiens paient en moyenne 657 $7 par employé en primes d'assurance médicaments. Ce fardeau devrait encore augmenter en 2018 : la firme Aon8 prévoit en effet une augmentation de 6 % des coûts dans les programmes de santé fournis par les employeurs, en raison notamment de la sédentarité et du vieillissement de la main-d'oeuvre. Dialogue peut encore faire une différence. En plus d'offrir la livraison gratuite de médicaments à domicile, sa pharmacie virtuelle permet de dégager pour vous et vos employés des économies globales de 12 % sur le prix des médicaments achetés en ligne.

Absentéisme en berne, productivité accrue, meilleur pouvoir d'attraction : en tant qu'employeur, vous gagnez sur toute la ligne avec Dialogue. Mieux, implanter un service de télémédecine dans votre entreprise vous procurera la satisfaction d'avoir autour de vous des employés en santé, assurément votre meilleur retour sur investissement.

Découvrez les avantages de la télémédecine avec Dialogue

1 Base de données sur les dépenses en santé, 1975 à 2017, Institut canadien d'information sur la santé

2 Quand les employés manquent à l'appel : l'absence dans les organisations canadiennes, Conference Board du Canada, 2013

3 Le vrai visage de l'absentéisme au travail, Morneau Shepell, 2015

4 Tableau 279-0030-1, Statistique Canada, 2016

5 Employment Confidence Survey, Glassdoor, 2015

6 The Business Value of a Healthy Workore, Staying at Work Report 2014 United States, Towers Watson, 2014

7 Canadian Life and Health Insurance Facts, Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, 2016

8 Global Medical Trend Rate Report 2018, Aon, 2017