Cette année, le meilleur party du jour de l'An en ville aura lieu dans le Vieux-Montréal! Le 31 décembre, de midi jusqu'à tard dans la nuit, c'est avec banquet, spectacles, succession d'artistes, illumination du pont Jacques-Cartier et feux d'artifice que le passage de la nouvelle année sera célébré. Une finale festive, familiale et fabuleuse pour cette année riche en émotions. Et pour clore encore plus en beauté le 375 e anniversaire de Montréal, tout est gratuit!

Le Banquet au marché : traditions culinaires et musicales

L'esprit communautaire à l'origine du marché Bonsecours sera ravivé dès midi avec le Banquet populaire où, dans une chaleureuse tradition de partage et de rassemblement familial, bouffe, contes et musique égayeront ce lieu emblématique de l'histoire de Montréal. En plus de l'animation, soupe aux pois, tourtière et pouding chômeur seront offerts : premier arrivé, premier servi, tant qu'il y en aura! Côté prestations, folklore et traditions seront à l'honneur avec l'entraînant Yves Lambert et les énergiques Poules à Colin. Marché Bonsecours et rue Saint-Paul Est.

Spectacle du Nouvel An : la finale

À partir de 18 heures, les célébrations se poursuivront dans le Vieux-Port avec DJ Sabrina Sabotage qui donnera le coup d'envoi de cette joyeuse soirée. Puis, dès 21 heures, les spectateurs seront guidés jusqu'aux portes de 2018 par un impressionnant défilé d'artistes. En effet, Daniel Bélanger, Vincent Vallières, Pierre Kwenders, Laurence Nerbonne, Les Deuxluxes et DJ KXO seront réunis dans ce qui s'annonce déjà comme un événement mémorable. Présenté par Garou, cet éblouissant Party du Nouvel An, signé Montréal en Fêtes culminera par le retour (prometteur, attendu, dansant!) de la formation Mes Aïeux.

L'ambiance sera déjà très festive, voire survoltée, quand, sur le coup de minuit quinze, Champion et ses G-Strings amorceront la nouvelle année en ne laissant aucun répit aux danseurs et ce, jusqu'à 2 heures du matin! Aussi, pour l'occasion, le quai de l'Horloge se transformera en une immense piste de danse lumineuse, avec écrans de rediffusion du spectacle du Party du Nouvel An.

Spectacle au quai Jacques-Cartier (Vieux-Port), diffusé en simultanée sur écrans au quai de l'Horloge et à la place Jacques-Cartier.

L'éclatant Grand décompte

Le ciel de Montréal scintillera de ses plus belles couleurs pour saluer 2017 et accueillir 2018 dans la magie et l'allégresse, et ce, grâce à l'illumination inédite du pont Jacques-Cartier, accompagnée d'une trame sonore montréalaise jouée en direct. Cette nouvelle cocréation signée Moment Factory et Atomic3 promet de clore cette année historique de façon spectaculaire! Puis dès minuit, juste après Le Grand décompte, des feux d'artifice illumineront le ciel montréalais. Au quai de l'Horloge, les spectateurs pourront également profiter d'une ambiance lumineuse, spécialement créée pour l'occasion par Yves Aucoin et Karl Gaudreau. Quai de l'Horloge (Vieux-Port).

