Qu'est-ce que la consigne?

Instaurée au Québec - pionnier de la consigne en Amérique du Nord - par l'industrie brassicole il y a plus de 200 ans, la consigne consiste à rapporter ses contenants vides dans les lieux prévus à cet effet. Consigneco s'est donné pour mission de sensibiliser le public à l'importance d'un geste simple, mais tellement porteur.

Prendre soin de la planète

Aujourd'hui, au Québec, près de 80 % des contenants vides consignés sont retournés chez les détaillants. Malgré tout, un nombre important de contenants consignés sont trop souvent oubliés ou finissent au mauvais endroit. Pourtant, en rapportant nos contenants vides, on diminue grandement notre empreinte écologique, puisque 100 % de la matière est recyclée grâce à un tri effectué à la source, et ce, sans aucun déchet. C'est sans compter que la consigne constitue une source de financement pour plusieurs organismes et causes caritatives de notre communauté. Nombreux sont celles et ceux qui choisissent d'ailleurs d'offrir l'argent de la consigne; la preuve qu'il est possible d'agir concrètement, un contenant consigné à la fois. Prendre soin de la planète tout en redonnant, c'est aussi ça, la consigne.

Journées de la consigne

Et si, en plus de prendre soin de notre planète, on redonnait au suivant? C'est le pari réussi que s'est lancé Consigneco l'an dernier. Plusieurs fois par année, en collaboration avec des supermarchés de partout au Québec, l'association à but non lucratif organise des Journées de la consigne durant lesquelles tout l'argent amassé par le retour des contenants consignés est versé à des organismes locaux. Ainsi, depuis le début de l'année, pas moins de 60 000 contenants consignés ont été rapportés, permettant de récolter plus de 5 200 $ au profit de dizaines d'organismes locaux du Québec.

Pour savoir où et quand se tiendront les prochaines Journées de la consigne, ou pour vous inspirer à poser un geste puissant, rendez-vous sur la page Facebook de Consigneco.

Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire avec les contenants consignés qui datent de votre dernière soirée entre amis. De plus, vous n'aurez pas de mauvaises surprises : tous les contenants de bière achetés au Québec sont consignés, sans exception.