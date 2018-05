Moins de deux mois après le lancement officiel de la phase 2 de Condos MÙV, plus de la moitié des unités a déjà trouvé preneur. Avec 15 ventes enregistrées en mars et 20 en avril (près d'une vente par jour), le promoteur a su tirer profit de l'engouement pour ce milieu de vie exceptionnel qu'est le quartier Rosemont.

Les travaux débuteront dès juin prochain, avec livraison prévue pour l'automne 2019. Cette phase 2 nécessite un investissement de 40 millions de dollars, ce qui portera le projet à un investissement global totalisant 85 millions de dollars.

Un milieu de vie authentique

L'un des secteurs les plus prisés de la métropole, Rosemont, propose un milieu de vie à échelle humaine. Des dizaines de parcs aux arbres matures, de sympathiques commerces : on retrouve dans ce quartier bien établi une qualité de vie non négligeable, loin du bruit et de la poussière occasionnés par la construction. La Promenade Masson, à un coin de rue du projet, réunit de nombreux commerces de proximité : boulangerie, fruiterie, boucherie, bars et cafés. Lorsque le temps manque, deux grands supermarchés permettent aux résidents de tout trouver au même endroit.

Vivre entouré d'espaces verts

Le MÙV est localisé tout juste devant le parc du Pélican, un vaste espace vert de 54 000 mètres carrés avec terrains sportifs, aires de jeux pour enfants, parc canin, piscine et pataugeoire. Un second parc, Jean-Duceppe, n'est qu'à deux coins de rue. Le réseau de pistes cyclables permet facilement d'accéder aux 53 autres parcs de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.

Une construction de première qualité

Alors que le Vieux-Rosemont compte surtout des immeubles âgés, MÙV se démarque naturellement en tant que construction neuve. Le béton de 10 pouces et la fenestration de première qualité assurent une excellente insonorisation aux résidents, tandis que les plafonds de 9 ou 10 pieds créent des espaces aérés et lumineux.

Des espaces communs hors du commun

En plus d'un gym, d'une piscine intérieure accessible à l'année, d'un sauna et d'une terrasse sur le toit, MÙV compte de nombreux attraits pratiques pour ses occupants. Le stationnement souterrain propose un coin atelier aux bricoleurs, de même qu'une station où laver les voitures et les animaux de compagnie. À l'extérieur, des potagers et un chalet urbain tout équipé - disponible pour les réceptions privées - sont mis à la disposition des propriétaires.

Les espaces de vie au design ultra-efficace

Les plans de la phase 2 veillent à exploiter pleinement l'espace offert. Les cuisines y sont ergonomiques, comprenant de spacieux comptoirs de quartz et un maximum de rangement. L'aménagement à aire ouverte crée un lieu de vie lumineux, où de vastes portes vitrées mènent à des balcons de grande superficie. Les occupants peuvent également profiter d'une vue imprenable et sans obstruction sur le centre-ville, la montagne et les environs.

Une architecture distinctive

Signée Lupien + Matteau, l'architecture du MÙV s'harmonise au paysage urbain par de nombreuses facettes aux tons feutrés et aux matériaux complémentaires. Les futurs propriétaires des penthouses de cet immeuble phare auront même le plaisir d'aménager leur unité en collaboration avec le célèbre architecte Philippe Lupien, connu pour l'émission Visite libre à ARTV.

MÙV Condos - Phase 2

Nombre d'unités : 145 unités réparties dans un seul bâtiment de 8 à 10 étages.

145 unités réparties dans un seul bâtiment de 8 à 10 étages. Disponibilité : En vente maintenant, livraison prévue pour l'automne 2019.

En vente maintenant, livraison prévue pour l'automne 2019. Superficie : 574 à 1 945 pi 2 (1 à 3 chambres, penthouses également disponibles).

574 à 1 945 pi (1 à 3 chambres, penthouses également disponibles). Caractéristiques : Cuisine ergonomique, comptoirs de quartz, planchers de bois franc d'ingénierie, chalet urbain (disponible pour réceptions privées), terrasses, potagers, stationnement souterrain, gym, piscine intérieure, sauna, aires paysager et de promenade

Bureau des ventes 5120, rue Molson Montréal (QC) H1Y 1V9 514 612-0653

Heures de visite Lundi au vendredi : 12 h à 19 h Samedi et dimanche : 12 h à 17 h