Dans la lutte contre les changements climatiques, un constat fait l'unanimité : il faut réduire les émissions de gaz carbonique (CO 2 ), principale composante des gaz à effet de serre (GES). À cette fin, la piste de la captation et la réutilisation du CO 2 dans des applications commerciales fait l'objet d'une importante initiative écologique par l'entremise du projet Valorisation Carbone Québec. Elle est aussi à la base d'une remarquable innovation de l'entreprise québécoise CO 2 Solutions, qui promet de donner un solide coup de main aux industriels d'ici et d'ailleurs.

STATION 1

QU'EST-CE QUE le projet Valorisation Carbone Québec?

Le projet Valorisation Carbone Québec (VCQ) vise à créer une nouvelle économie du carbone axée, comme son nom l'indique, sur la valorisation du gaz carbonique en produits à valeur ajoutée. L'objectif? Faire du Québec un leader mondial de la captation et de la réutilisation du carbone.

Essentiel à la vie

Le CO 2 est une matière première essentielle à la vie. Toutes les plantes s'en nourrissent, dont les plantes potagères et céréalières. En quantité excessive, il contribue toutefois aux changements climatiques. Le projet VCQ vise à réduire considérablement l'action néfaste de ce gaz sur l'environnement.

Applications industrielles

Valorisation Carbone Québec veut favoriser la démonstration, le développement et le déploiement de solutions commerciales concrètes pour capter, purifier et réutiliser le CO 2 dans des applications industrielles commerciales où il est indispensable. Pensons par exemple à la production de nourriture pour animaux, à la fabrication de béton et de matériaux de construction, à la conception propre de produits chimiques pour l'industrie, etc. On peut même penser à produire des carburants à émissions neutres.

Une initiative verte

Ce projet est mené par CO 2 Solutions avec plusieurs autres partenaires, dont le Fonds vert du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec et l'Université Laval.

STATION 2

Comment la technologie dévelopée par CO 2 Solutions fonctionne-t-elle?

Cette innovation québécoise brevetée constitue une technologie de captation de carbone unique et révolutionnaire. Elle fonctionne comme si on greffait un poumon géant à une usine en vue d'aspirer, de traiter et de purifier le CO 2 . Il s'agit d'une façon concrète de lutter contre les changements climatiques tout en valorisant la réutilisation écologique du CO 2 et le déploiement de la nouvelle économie du carbone.

Inspirée de la respiration humaine

CO 2 Solutions a travaillé près de 20 ans pour mettre au point son procédé novateur qui, à l'instar du poumon humain, utilise l'anhydrase carbonique. Cette enzyme naturelle permet au corps humain ainsi qu'aux animaux de gérer efficacement le CO 2 pendant la respiration. L'entreprise québécoise a conçu une nouvelle forme industrielle à haute performance de cette enzyme. Cette innovation permet de produire du CO 2 pur à un coût au moins 50 % plus économique que les procédés conventionnels.

STATION 3

Comment les industriels d'ici et d'ailleurs peuvent-ils mettre à profit l'innovation de CO 2 Solutions ?

Fini les crédits de carbone! Grâce à cette technologie, les émissions polluantes industrielles peuvent être rentabilisées de deux façons par l'utilisateur. Le CO 2 capté et purifié peut être réutilisé tel quel dans l'usine qui le rejette dans l'air si les procédés industriels qui y sont pratiqués nécessitent l'utilisation de dioxyde de carbone. Autrement, il peut être vendu à d'autres entreprises qui en requièrent dans leurs applications aux fins de sa conversion en produits utiles et économiquement viables.

Pour les grands émetteurs de GES

Le projet Valorisation Carbone Québec et la technologie de CO 2 Solutions sont destinés aux grands émetteurs de gaz à effet de serre afin de leur permettre d'améliorer considérablement leur bilan environnemental. Ces industriels forment la clientèle la plus encline à pouvoir rentabiliser le coût d'installation des équipements.

Adapté aux installations existantes

Le procédé peut être intégré à la plupart des usines - dont celles qui utilisent la technologie traditionnelle d'épuration des gaz avec solvant à partir d'amines - de même qu'à toutes les sources de gaz de combustion, quel que soit le carburant utilisé.

Rentable et verte