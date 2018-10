Pour remercier ou divertir leurs clients, les gens d'affaires ont l'habitude de se tourner vers les événements sportifs ou musicaux. Mais il existe d'autres avenues intéressantes et bien plus originales. Alors que le Cirque du Soleil est réputé pour ses spectacles aux univers envoûtants, riches en expériences humaines et sensorielles, bien peu de gens connaissent l'étendue de son offre aux entreprises. Avec ses forfaits et ses conférences destinés aux sociétés commerciales, le Cirque du Soleil devient ainsi un choix coloré et différent pour plaire à une clientèle d'affaires. Voici comment ce service distinctif peut aider les entreprises à développer des relations durables.

Une invitation qui se démarque

Dans le milieu des affaires, tout est une question de relations. De nombreux fournisseurs se font concurrence pour capter l'attention d'un même client et cherchent des occasions de passer du temps de qualité en sa compagnie. C'est précisément parce que le Cirque présente un environnement différent où développer et entretenir des liens commerciaux qu'il se démarque autant.

Au terme de la soirée, les convives repartent avec le sourire aux lèvres, le coeur gonflé d'émotion et de riches souvenirs pour la vie. Voilà l'occasion d'associer votre entreprise à des valeurs positives dans l'esprit de vos clients, pour qu'ils pensent à vous spontanément lorsque des occasions se présenteront.

Plus de temps pour être présent

Lorsque des clients prennent le temps de participer à votre événement, vous devez investir le vôtre là où il a le plus d'impact : auprès d'eux. Plutôt que de passer la soirée à coordonner les activités de multiples intervenants, profitez pleinement de moments privilégiés en compagnie de vos partenaires d'affaires, que ce soit pour discuter de contrats ou simplement apprendre à mieux les connaître et approfondir votre relation.

Une association positive

Partout dans le monde - et plus particulièrement dans sa province d'origine -, le Cirque du Soleil jouit d'une réputation brillante reposant sur la créativité et l'imagination. En privilégiant une invitation au Cirque pour ses clients, une entreprise envoie le message qu'elle partage ces valeurs et bénéficie de cette association positive. Elle n'est plus une société parmi tant d'autres : elle se positionne plutôt comme initiatrice d'une expérience de grande valeur aux yeux de ses clients. Cette perception privilégiée sert de fondement pour une relation d'affaires durable caractérisée par la loyauté.

Une Expérience VIP pour les clients

Démontrez toute votre reconnaissance envers vos clients en rehaussant leur expérience grâce à un accueil intime au Cirque. En plus d'accéder à la Suite VIP par une entrée distincte qui réduit l'attente, vous et vos invités profiterez aussi de la terrasse exclusive et d'espaces de stationnement réservés. L'ambiance électrisante, des hors-d'oeuvre et un bar ouvert complètent le tableau, créant un environnement propice à la conversation.

Un tel forfait enrichit l'expérience pour tous les invités, même une fois le rideau levé. De petites attentions, soigneusement réfléchies pour s'agencer à la thématique du spectacle, transporteront les clients dans l'univers enveloppant du Cirque.

L'Expérience VIP peut être bonifiée d'une Immersion créative, comme une conférence sous le Grand chapiteau ou encore une visite guidée derrière la scène. Ce coup d'oeil privilégié dans l'envers du décor vient rehausser l'expérience d'un riche volet éducatif, en plus d'étirer la soirée dans un environnement détendu et de vous offrir encore plus de temps précieux avec vos invités.

Un service aussi flexible que les acrobates

Les forfaits d'entreprise du Cirque du Soleil peuvent être personnalisés en fonction des besoins. Par exemple, le menu peut être ajusté selon des exigences alimentaires particulières, et pour les très grands groupes, des représentations privées sont aussi offertes. Tout se discute auprès de l'équipe d'organisateurs consacrée au service aux entreprises.

Combinant émotions, magie et émerveillement, une sortie au Cirque en bonne compagnie est un succès garanti!

Le grand retour d'Alegría en 2019

Encensé aux quatre coins du monde, l'emblématique spectacle Alegría sera de retour à Montréal l'an prochain, à partir du 17 avril et à Gatineau à partir du 1 août.

