COLOMBIE-BRITANNIQUE

Parc provincial Brandywine Falls - L'eau de vie

En empruntant la 99 nord, direction Whistler, l'Equinox nous révèle peu à peu les majestueux panoramas de la chaîne Côtière de la Colombie-Britannique. En chemin, un arrêt au parc des chutes Brandywine s'impose, puisque la région - peuplée de lacs, de forêts et de montagnes - est riche en histoire comme en activités à faire : vélo, VTT, randonnée, baignade... On peut observer l'imposante chute depuis une plateforme d'observation et découvrir les colonnes de basalte ainsi que la formation d'anciennes coulées de lave. On se laisse ainsi bercer par les splendeurs de l'endroit. La journée est belle.

Parc du canyon Lynn - Le temps suspendu

Attraction ouverte au public depuis plus d'un siècle, ce parc est situé dans la vallée de Lynn, du côté de North Vancouver. On y traverse le vertigineux pont suspendu - tremplin de 50 mètres installé au-dessus du canyon - pour explorer un vaste réseau d'étonnants sentiers pédestres, mais aussi pour se baigner et pique-niquer. Ce paysage naturel et luxuriant a accueilli plusieurs tournages, dont celui de Stargate, la porte des étoiles. De retour de la randonnée, c'est l'heure du chocolat chaud, puis de la visite du centre d'écologie avec ses activités pour enfants, lesquelles comprennent la découverte d'invertébrés.

Jardins Butchart - Les couleurs unies

Une fois descendu du traversier depuis Vancouver, on roule en direction de Brentwood Bay. Sur place ? Des jardins somptueux, véritable oasis de couleurs et de parfums affriolants. L'endroit emblématique accueille chaque année plus d'un million de visiteurs. Instauré par Jennie Butchart en 1904, ce jardin privé continue de fleurir grâce aux soins attentionnés de ses descendants. Cinq aires principales, connectées par des sentiers, abritent plus de 900 variétés de plantes, 30 sculptures animalières et... un carrousel rose ! Même si cette attraction est déjà éclatante, des feux d'artifice animent le paysage chaque samedi d'été.

YUKON

Takhini Hot Pools - La source du bonheur

Rouler au Yukon à bord de l'Equinox, c'est vivre d'espace et de liberté dans le plus grand des conforts. Près de Whitehorse, à proximité de l'Alaska Highway, on atteint l'un des endroits les plus visités du Yukon. Depuis plus de 100 ans, des sources chaudes y alimentent deux bassins. Dans un décor grandiose, ces eaux thermales naturelles et riches en minéraux attirent les visiteurs, heureux de se détendre après une journée à explorer ce terrain de jeu nommé Yukon. Le soir, à certaines périodes de l'année, on peut profiter des aurores boréales en restant bien au chaud dans l'eau. Il s'agit ensuite de choisir entre l'auberge et l'un des terrains de camping sur place.

Rivière McQuesten - L'or liquide

La rivière McQuesten, un affluent du fleuve Yukon, reste un secret bien gardé des rameurs et des pagayeurs. Située à l'ouest de Dawson, elle se parcourt en canot ou en kayak, et ce, en toute sécurité : les eaux sont calmes et la vue, riche en merveilles. Là-bas, on peut s'adonner à un peu de pêche, et peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir des orignaux, des loups ou des ours venus s'y abreuver. Au terme de cette splendide aventure en rivière, on se dirige vers l'ancien bastion de la ruée vers l'or du Klondike : Dawson City.

Parc territorial Tombstone - La route magique

Après la nuit à Dawson, on prend la direction du parc territorial Tombstone. La route Dempster, qui traverse le parc au centre, est l'occasion de découvrir des paysages grandioses de toundra arctique, où la nature à l'état pur est reine. Cet horizon est tout simplement inoubliable : en plus des montagnes, une flore et une faune variées - pourtant rares à cette latitude ! - se mêlent aux sentiers de randonnée et aux paysages sauvages. On profite alors de chaque seconde de l'irréelle beauté du panorama.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Aurora Village - Le voir pour le croire

Ayant inspiré plusieurs légendes nordiques, le ciel envoûtant du village d'Aurora n'a pas son pareil. Offrant aux visiteurs cinq collines panoramiques, une vaste propriété sauvage et des tipis aménagés autour d'un lac, l'espace est féérique. Après un repas de bison et de bannique, boisson chaude en main, on peut observer les aurores boréales à certaines périodes de l'année. L'expérience globale est renversante.

Parc territorial du lac Reid - La pause nature

Les étés sont courts, mais les journées s'éternisent dans les Territoires du Nord-Ouest. Peu importe la destination, tout est grandiose ! C'est notamment le cas à Reid Lake, à une heure de Yellowknife, en passant par la route 4 (couramment appelée l'Ingraham Trail). Qu'il s'agisse de pavé ou de gravier, l'Equinox réagit fort bien. Une fois sur place, ce paradis d'activités extérieures propose plus de 65 zones pour camper. On peut y pêcher, nager, naviguer en canot, faire de la randonnée et observer une faune variée.

Fleuve Mackenzie - Le long des cours

Notre périple dans les Territoires du Nord-Ouest se termine alors que notre loyal compagnon de route, l'Equinox, longe le légendaire fleuve Mackenzie, le plus long du pays. Une cinquantaine d'espèces de poissons y vivent et certains oiseaux, notamment la grue du Canada, l'utilisent comme route migratoire avant de passer l'été dans le delta. On accumule les pauses, question de prolonger le plaisir et de photographier les paysages. Puis on reprend la plus belle des routes : celle des souvenirs impérissables.

