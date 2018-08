Cette troisième aventure d'une série de quatre nous fait cette fois découvrir neuf destinations incontournables des Prairies.

Suivez sur vidéo l'aventure de ces 12 familles à travers le Canada, à la découverte des routes les plus trippantes du pays. N'hésitez pas à partager votre route préférée!

Découvrez les routes les plus trippantes du Canada!

Pour suivre leur périple, rendez-vous sur Instagram avec le mot-clic #equinoxexperience

MANITOBA

Parc provincial de Spruce Woods : Des dunes au Canada

Spruce Woods dépayse. Dès l'arrêt de l'Equinox, on découvre des dunes modelées au gré du vent, des plantes étonnantes, des créatures étranges - tout ça au Manitoba, à deux heures de Winnipeg! Les Spirit Sands du parc provincial proposent d'étonnants sentiers désertiques. En chemin, on atteint une oasis turquoise : le Devils Punch Bowl. Mélange unique de contrastes naturels et d'aventures insolites, ce parc a tout pour étancher la soif des randonneurs en quête d'un lieu unique au Manitoba.

Parc national du Mont-Riding : La grande aventure

Le Mont-Riding est l'un des parcs nationaux les plus spectaculaires du pays. Dans un environnement naturel où des prairies vallonnées côtoient des lacs, des plages sablonneuses et des forêts de trembles, cette zone de 3 000 kilomètres carrés - classée réserve de biosphère par l'UNESCO - donne l'option de faire du camping sauvage ou de loger dans une luxueuse station de vacances. De jour, on observe les bisons, les wapitis, les orignaux et les ours noirs ; la nuit venue, le hurlement des loups et le chatoiement des aurores boréales sont de la partie.

Parc de bisons du lac Audy : Rencontre inoubliable

On profite aussi du Mont-Riding pour découvrir son exceptionnel parc de bisons. Animal culte des Prairies, ce colosse a joué durant des millénaires un rôle crucial pour l'écosystème et les Premières Nations. Le Bison Park vise le rétablissement de cette espèce menacée d'extinction. On apporte jumelles et caméras pour les observer depuis l'habitacle de l'Equinox, en toute sécurité ; pour une expérience plus personnalisée, on opte pour la visite offerte par un garde forestier.

SASKATCHEWAN

Parc provincial Blackstrap : Un choix naturel

Le parc provincial Blackstrap comprend une montagne artificielle s'élevant à 45 mètres au-dessus des prairies environnantes, une réserve ainsi que le lac Blackstrap, tout en longueur. La journée sera parfaite pour le ski nautique, la baignade, la pêche et le camping, d'autant plus que tout l'équipement prévu entre aisément dans l'Equinox! On sort aussi la crème solaire, car une plage dorée devient l'endroit idéal pour un bain de soleil.

Davidson et la plus grande cafetière du monde : Exploration corsée

Après autant d'heures agréables passées à bord de l'Equinox, la question se pose : peut-on boire trop de café? Pas en Saskatchewan, du moins! C'est entre Saskatoon et Regina, à Davidson, qu'on a effectivement droit à notre dose de caféine, là où la plus grande cafetière du monde est érigée! Haute de 7 mètres, elle pourrait remplir plus de 150 000 tasses. Surtout, elle est le symbole d'une communauté où chaleur et hospitalité sont partout tangibles. Un plan parfait pour un pique-nique.

Les bornes-frontières géantes de Lloydminster : À vos marques!

Charmante ville de 24 000 habitants, Lloydminster a la particularité d'être traversée par une ligne frontalière. Le résultat? Quelque 16 000 personnes résident du côté de l'Alberta et 8 000 en Saskatchewan. Au-delà de cet aspect insolite, cette ville accueille les plus hauts marqueurs de frontière qu'on trouve dans le monde : quatre structures orangées qui mesurent près de 30 mètres chacune. On prend quelques minutes, puis quelques photos, le temps de contourner les frontières. Impressionnant!

ALBERTA

Parc national de Banff : Source de splendeurs

Banff, c'est carrément mythique. Plus ancien parc national du Canada (et aussi le plus visité), il est synonyme de beauté. Aucune image ne peut exprimer l'effet grandiose des lacs Moraine et Louise, pas plus que celui des pics spectaculaires des Rocheuses ou de sa faune, aussi abondante que les activités proposées. Comme il fait bon rouler entre monts et vallées, entre glaciers et forêts, avant de relaxer dans l'une des sources thermales des environs, actives au coeur de paysages à couper le souffle. Sûrement l'un des plus beaux road trips en montagne du monde!

Jardins Cascades of Time : Prendre le temps

Toujours à Banff, on échange les sentiers battus pour les sentiers fleuris! Direction Cascades of Time Gardens, un secret bien gardé... et pourtant à proximité. Dans cette oasis aux 50 000 fleurs, ponts, allées et belvédères traversent des étangs et des fontaines. Le terrain légèrement en pente alimente naturellement le jardin grâce aux nombreux ruisseaux et cascades qui le dévalent. On s'y rend rapidement, mais on s'y balade lentement en respirant les parfums délicats ainsi que l'air tonifiant des environs.

Village historique d'Heritage Park : Il était une fois dans l'Ouest

On roule cette fois vers Calgary, ville où l'Equinox 2018 se gare devant l'Heritage Park Historical Village, plus grand musée d'histoire vivante du pays. Sur place, plus de 200 expositions et attractions participent à une expérience unique, et ce, pour toute la famille. On visite le parc dans un authentique train à vapeur, puis dans un chariot tiré par des chevaux. N'oublions pas les arrêts obligés au Drew's Saloon pour boire un verre, puis sur la pelouse de la Prince House, cette fois pour une partie de croquet. On peut même voguer sur un traditionnel bateau à aubes!

Suivez l'aventure des 12 familles à la recherche de la route la plus trippante au Canada

Découvrez les routes les plus trippantes du Canada!

Découvrez plus d'attraits à chacune de ces régions