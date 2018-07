Cette première d'une série de quatre voyages nous fait découvrir neuf destinations remarquables, dans trois provinces de l'Atlantique.

TERRE-NEUVE : L'ESPRIT CÔTE-EST

Saint-Jean de Terre-Neuve - La sublime de l'Est

Ville la plus à l'est en Amérique du Nord, la capitale terre-neuvienne regorge de splendides paysages. Avec charme et caractère, elle se révèle par son architecture colorée et, on le réalise dès notre arrivée, sa très accueillante population. Entre la découverte d'excellentes adresses pour satisfaire les foodies, la visite historique de Signal Hill qui surplombe la ville, ou une virée en soirée sur la rue George, les options abondent. Et la circulation y est beaucoup plus fluide qu'autour de l'échangeur Turcot!

East Coast Trail - Paradis du hiking

Énergisés, on prend la direction de l'East Coast Trail, circuit de plus de 300 kilomètres où l'on mélange plaisirs de l'auto et de la rando, sur des sentiers pour amateurs comme pour endurcis. Le circuit nous mène à The Spout, étonnant phénomène minéral et sonore, ainsi qu'au fameux pont suspendu, à La Manche. En route, le regard s'abreuve d'icebergs, de cascades, d'oiseaux et de phares historiques.

Parc national Terra-Nova - Plaisirs sauvages

À trois heures de route de Saint-Jean, ce parc national s'étend sur plus de 400 kilomètres dont l'exploration vaut vraiment le détour, idéalement sur quelques jours. C'est l'occasion rêvée de faire du kayak et de parcourir les îles, les promontoires, les forêts et les tourbières de ce splendide territoire, perché sur la côte nord-est de Terre-Neuve. Les visites d'une journée sont parfaites pour initier les enfants aux beautés de la nature sauvage, où plusieurs animaux emblématiques ont élu domicile.

NOUVELLE-ÉCOSSE : L'ÉTONNANTE

Lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax - Garde-à-vous!

Halifax est reconnue pour son côté cool et sa jeunesse d'esprit. Une visite suffit pour comprendre l'état d'esprit particulier de la ville. Au sommet de la colline surplombant le port, on retrouve le fort qui jadis protégeait la ville. Comme à Québec, son architecture en forme d'étoile rappelle notre captivant passé patrimonial. Visite parfaite en famille, puisque les sites de Parcs Canada sont désormais gratuits pour les moins de 18 ans. Tambours, cornemuse, canons, régiment des Highlanders : la visite est vibrante.

Parc national Kejimkujik - Le jardin des étoiles

À 175 kilomètres à l'ouest d'Halifax, on atteint le parc national de Kejimkujik qui, en mi'kmaq, désigne un « lieu où les fées abondent ». En effet, les nuits de beau temps, la voûte projette un vertigineux panorama d'étoiles. Le jour, la zone protégée du parc révèle des plages d'un sable immaculé, des eaux turquoise, des fleurs sauvages. Après un tour de canot, on part pour la randonnée-découverte de pétroglyphes (gravures dans la pierre). Fascinant.

Balancing Rock Trail - Le rocher perché

C'est le moment de sortir le téléphone pour une photo. Dans la vallée d'Annapolis, le Balancing Rock est l'un des phénomènes naturels incontournables de l'Atlantique : une étroite colonne de basalte se tient en équilibre au-dessus de la baie Sainte-Marie. Et parce qu'il faut le voir pour le croire, un sentier de 2,5 kilomètres conduit à un escalier de 235 marches, qui mène à une plateforme d'où la vue sur l'océan, et la fameuse colonne, est à couper le souffle.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD : L'INSPIRANTE

Parc national de l''Île-du-Prince-Édouard - Lieu mythique

Nous voici sur un terrain de jeu où les vagues chatouillent le sable des plages grandioses. Au pied des falaises de grès rouge et des dunes sculptées par le vent, le littoral abrite des sentiers et des pistes cyclables menant à travers marais, buttes et boisés. Les activités sont multiples et on se laisse facilement guider jusqu'au site patrimonial Green Gables, cadre ayant inspiré l'auteure Lucy Maud Montgomery pour l'histoire de l'orpheline Anne Shirley et de sa légendaire maison au pignon vert. Décor idyllique pour les familles en quête d'histoire (réelle comme fictive) et d'air marin.

Musée Ripley's Believe It or Not! - Étrange phénomène

Toujours à Cavendish, à proximité du parc national, se trouve ce lieu particulièrement apprécié des enfants. Le musée, renfermant de rares collections issues des quatre coins du monde, propose des activités interactives, des vidéos bizarres, un Color Brite géant, des instruments pour tuer les vampires (!), une section du mur de Berlin et même de véritables têtes réduites. Entre autres. De quoi passer 90 minutes en étrange compagnie... Croyez-le ou non!

Parc provincial de Cedar Dunes - Lumineuse promenade

Dans ce parc longeant la route du littoral North Cape, des plages s'étendent sur plusieurs kilomètres. Surgissent çà et là des passerelles de bois, des herbes hautes, un panorama rêvé. L'occasion est parfaite pour y garer l'Equinox et visiter le seul phare actif abritant une auberge au Canada. Reconnaissable à ses quatre lignes horizontales, l'emblématique phare de West Point nous invite à passer la nuit dans un cadre enchanteur.

