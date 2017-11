Pour la majorité d'entre nous, les voitures évoquent bien plus que mécanique, transmission et boîte de vitesses. Elles font partie intégrante du quotidien. C'est pourquoi nous avons créé En voiture, un rendez-vous XTRA qui rend l'automobile plus accessible.

Hiver rime avec ski, feu de foyer, boules de neige... et routes glacées. Malgré un bilan routier amélioré en 2016 sur les routes du Québec, il est bien de se rappeler certaines règles de base pour se préparer à la conduite hivernale. Voici 5 précieux trucs qui vous aideront à rouler en toute sécurité.

TRUC NO 1

GARDEZ VOTRE SANG-FROID

Les Québécois adorent le patinage, mais pas les dérapages. Que faire si ça vous arrive? D'abord, ne paniquez pas, évitez les manoeuvres brusques, tournez le volant vers l'endroit où vous désirez aller et ne touchez pas aux freins. Ensuite, ramenez la voiture sur la route dès que les pneus semblent avoir une meilleure adhérence Sachez par ailleurs qu'il est important de redoubler de vigilance dans les zones ombragées ainsi que sur les ponts et les passerelles, car les routes ont tendance à être plus verglacées à ces endroits.

TRUC NO 2

PRÉVENEZ LES COUPS

Pour devenir un as de la conduite hivernale, soyez prévoyant. Savìez-vous que la distance de freinage à prendre sur une route glacée devrait représenter le double de celle que vous adopteriez sur une route sèche? En temps normal, une vitesse de 60 kilomètres par heure requiert une distance de 45 mètres entre 2 véhicules. L'hiver, on parle plutôt de 80 mètres. La morale de l'histoire? Ralentissez et ne talonnez jamais un véhicule. L'utilisation du régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse constante est aussi à proscrire sur une chaussée glissante ou mouillée, car vos pneus pourraient perdre toute leur adhérence et faire accélérer la voiture.

TRUC NO 3

OUVREZ VOS HORIZONS

La clé, c'est la visibilité. Vous aurez donc deviné que de rouler à bord d'un igloo-mobile est loin d'être une bonne idée. D'abord, mettre un véhicule lourdement enneigé sur la route n'est pas prudent. Par ailleurs, cela est considéré comme une infraction selon le Code de la sécurité routière, avec des amendes pouvant aller jusqu'à 200 $. Prenez donc quelques minutes de plus pour bien déblayer les fenêtres et les phares, sans oublier la vitre arrière et le dessus de la voiture. À vos balais!

TRUC NO 4

AIGUISEZ VOS RÉFLEXES

Chaque véhicule répond différemment aux caprices de l'hiver. Si vous avez récemment changé de voiture, envisagez une petite pratique dans un stationnement vide. Certaines écoles de conduite offrent même des cours de conduite hivernale pour ceux qui voudraient développer leurs habiletés et affronter la saison froide en toute confiance. Une bonne idée-cadeau de Noël pour un jeune conducteur!

TRUC NO 5

OPTIMISEZ VOTRE STABILITÉ

Cet hiver, on garde les 4 pneus sur terre. Pour augmenter l'adhérence à la chaussée, il est important de prendre rendez-vous chez votre concessionnaire pour le remplacement des pneus usés. Un conseil : misez sur la qualité et équipez votre véhicule de 4 pneus identiques. La pression d'air est aussi à vérifier et ce, une fois par mois. Enfin, si votre véhicule est équipé d'un contrôle électronique de la stabilité, sachez que rien ne remplace la prudence au volant.

En résumé, voici 2 mots à retenir pour démarrer l'hiver en toute sécurité : sagesse et vigilance. Bonne route!