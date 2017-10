Le festival de la frayeur

Envie de sensations fortes ? Dirigez-vous vers l'île Sainte-Hélène pour une journée effrayante. Reconnue pour ne pas ménager les coeurs sensibles, La Ronde pousse la note encore plus loin avec son Festival de la Frayeur. Imaginez : des zombies et des vampires qui envahissent le parc toute la journée. Des festivaliers qui ne savent plus où se cacher. Des prestations en direct qui donnent la chair de poule. Et au coucher du soleil, une nuit d'horreur où les cauchemars se multiplient. Le pont Jacques-Cartier sera-t-il illuminé pour l'occasion ?

Quand : du 30 septembre au 29 octobre 2017

Halloween au zoo

Saviez-vous qu'il existe un zoo à 30 minutes du centre-ville de Montréal, tout près de l'autoroute Transcanadienne ? Cet automne, l'Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue vous invite à démystifier les mythes et légendes associés aux animaux du Québec. Accompagnés de leurs vedettes à poils ou à plumes, les zoologistes du parc seront sur place pour vous en mettre plein la vue. Vous pourrez même assister à une distribution de gâteries d'Halloween pour les bêtes. De plus, les participants déguisés courront la chance de remporter un abonnement annuel au zoo.

Quand : les 28 et 29 octobre 2017

La frénésie de l'Halloween

Le soir de l'Halloween, enfilez votre plus beau costume et filez sur la 15 Nord pour célébrer les choses en grand. Le parc Georges-Fillion de Saint-Sauveur vous offre une multitude d'activités : manèges, zombithèque, maquillage express, concours de citrouilles, prix à gagner, jeux de kermesse et distribution de bonbons. Le tout sera suivi d'un défilé haut en terreur !

Quand : le mardi 31 octobre 2017

La nuit des sorcières

L'Aquarium du Québec promet un événement qui sort des sentiers battus à seulement 15 minutes du centre-ville de la capitale. Plongez dans l'univers des sorcières, sautez dans les jeux gonflables et laissez-vous tenter par une terrifiante dégustation d'insectes. La visite se fera aux flambeaux, parmi les créatures de la mer... et quelques intrus surprises. Bienvenue aux participants costumés !

Quand : tous les samedis d'octobre

Voiture hantée

Pas besoin d'aller bien loin pour aller à contresens de l'ordinaire. Cette Halloween, on distribue les bonbons dans le confort de son entrée de stationnement. Déguisez votre voiture, ouvrez le coffre, et hop ! Jetez-y vos friandises. Baptisée Trunk or Treat chez nos voisins du Sud, cette tendance connaît un succès monstre. Une bouche de vampire ? Une scène de crime ? Un cimetière sur roues ? Place à l'imagination.

En attendant la fin du mois, gardez l'oeil ouvert. De nombreuses municipalités organisent des événements de quartier à quelques minutes en voiture. Mais attention ! Assurez-vous de verrouiller les portières, question d'éviter les invasions de zombies.