Être propriétaire d'un véhicule coûte cher : paiements mensuels, entretiens mécaniques, assurances, immatriculation, place de stationnement, etc. Pour pallier ces dépenses, une nouvelle pratique consiste à mettre en location son automobile sur le Web pour générer un revenu d'appoint. Si l'idée vous sourit, connaissez-vous les implications d'une telle décision en matière d'assurances ?

Cette pratique est-elle couverte par votre contrat d'assurance ?

Bien qu'il soit parfaitement légal de louer son automobile à une autre personne et de tirer des revenus d'une telle démarche, le contrat d'assurance automobile standard au Québec ne couvre pas cette pratique. En effet, louer son véhicule à un particulier est un usage exclu du contrat, puisque cela est considéré comme une utilisation à des fins commerciales.

Bonne nouvelle : certains assureurs peuvent vous assurer

Certains assureurs acceptent de couvrir la location à court terme d'un véhicule personnel à des fins commerciales et offrent des produits d'assurance adaptés. Il est donc important de contacter d'abord votre assureur et de l'informer de votre désir de mettre votre automobile en location contre rémunération.

En agissant ainsi, vous informez votre assureur qu'il y aura un changement important de l'utilisation de votre véhicule. En effet, il n'y aura plus un seul conducteur, mais bien un nombre important de conducteurs occasionnels qui utiliseront votre automobile. Cela représente un risque supplémentaire pour la compagnie d'assurance puisqu'il y a fort à parier que certains de vos clients auront un profil plus risqué, avec des infractions routières ou des accidents à leur actif.

Si votre assureur choisit de continuer à vous assurer, il sera en droit de réévaluer le risque que ce changement représente et d'augmenter votre prime en conséquence.

Et si vous ne déclarez pas cette pratique ?

Si vous n'avez pas informé votre assureur que vous mettiez votre voiture en location et qu'un locataire endommage votre véhicule de façon importante, qu'arrive-t-il ?

- Votre contrat d'assurance pourrait être résilié, faute de ne pas avoir déclaré ce risque à votre assureur.

- Votre assureur pourrait couvrir une partie des dommages seulement. Il tiendra compte de la différence entre ce que vous payez comme prime et ce que vous auriez dû payer si le risque avait été dévoilé. Par exemple, si votre prime est de 70 $ par mois, mais qu'elle aurait dû être de 150 $ par mois pour tenir compte de la location, l'assureur pourrait vous rembourser 50 % des dommages seulement.

Faites vos devoirs !

Les possibilités transactionnelles qu'offre le Web créent des occasions qui peuvent s'avérer fort intéressantes financièrement pour les propriétaires de biens. Ceci s'applique aux véhicules : pourquoi laisser votre automobile inutilisée alors qu'il est possible de générer des revenus en la louant ?

Des plateformes de location de véhicules de particuliers mettent en contact des locateurs et des locataires et proposent des outils pour faciliter leurs communications et leurs transactions. Comme dans tout marché, certains joueurs sont crédibles, d'autres le sont moins. Certains offrent une couverture d'assurance, d'autres laissent aux particuliers le soin de s'assurer.

Avant de vous lancer dans l'aventure de mettre votre voiture en location, faites vos devoirs. Posez des questions et évaluez les avantages et désavantages de cette pratique pour vous.

Et surtout, ne négligez pas le volet assurance.

Pour toutes questions, consultez le site Web du Groupement des assureurs automobiles (GAA).