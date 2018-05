La fête des Mères arrive à grands pas! Cette année, on fait les choses en grand. Oubliez la boîte de chocolats et préparez-vous à épater la galerie. Voici 8 idées d'activités inspirantes pour célébrer les femmes de votre entourage tel qu'elles le méritent.

1. Journée adrénaline

Maman aime les sensations fortes? Direction Sainte-Agathe-des-Monts pour vous dégourdir les jambes en famille. Le site d'aventures en montagne Tyroparc accueille les mamans gratuitement le jour de la fête des Mères! Offrez à votre tribu une journée qui n'a rien d'ordinaire : méga-tyroliennes, randonnées sur parois rocheuses et plus encore. Au retour, ne manquez pas de vous arrêter à la Boulangerie l'Alvéole pour faire le plein de pain frais et de petits pots gourmands.

Visitez le site du Tyroparc Découvrez la Boulangerie l'Alvéole

2. Bouquet DIY

Offrez un bouquet printanier à maman, mais pas n'importe lequel : celui qu'elle aura créé de ses propres mains! Prune les fleurs organise de sympathiques ateliers d'arrangements floraux à sa boutique de Griffintown, à Montréal. Au programme : fleurs de qualité, vase et verre de vin.

Découvrez les ateliers de Prune les fleurs

3. Traitement royal

Entre le boulot, l'épicerie et les cours de taekwondo, le nettoyage de la voiture arrive souvent loin dans les priorités. Pourquoi ne pas offrir à celle que vous aimez un grand ménage du printemps? Du nettoyage professionnel de luxe au service de finition esthétique suprême, faites appel à des pros pour redonner le lustre d'antan à la voiture de maman. Et pendant que vous y êtes, profitez-en pour passer à la pompe.

Découvrez les services Touche Toyota

4. Pique-nique surprise

Le matin de la fête des Mères, préparez les essentiels à pique-nique avec les enfants pour une escapade familiale à North Hatley. Mais chut! Ne dites rien à maman. Faites-lui plutôt deviner la destination. Une fois arrivés, sillonnez les charmantes rues pittoresques de ce paisible village des Cantons-de-l'Est et improvisez un pique-nique au bord de l'eau.

Visitez le site de North Hatley

5. Week-end historique

Pour une fête des Mères mémorable, réservez un séjour à l'auberge Saint-Antoine du Vieux-Québec. Que vous habitiez Terrebonne, Joliette ou Trois-Rivières, empruntez le Chemin du Roy, qui longe le majestueux fleuve Saint-Laurent. Bordée d'une multitude d'attraits touristiques, comme la distillerie d'huiles essentielles Aliksir et l'atelier-galerie Zabel, cette magnifique route traverse les régions de la Mauricie, de Lanaudière et de Québec. Le dimanche matin, célébrez celle que vous aimez avec un brunch du terroir chez Muffy. Régalez-vous d'oeufs bénédictines au canard confit à volonté et contemplez le fleuve!

Visitez le site du Chemin du Roy Visitez le site de l'auberge Saint-Antoine

6. Rire entre filles

Parfois, les mères ont besoin de passer du temps entre elles. Votre extraordinaire blonde suit religieusement les chroniques de Mère ordinaire? En tournée québécoise jusqu'à l'automne, la blogueuse Bianca Longpré présente un spectacle d'humour sans prétention sur la réalité des mères et des femmes d'aujourd'hui. Offrez-lui une paire de billets à partager avec une amie. Vous pourriez même vous porter volontaire pour faire le chauffeur privé!

Consultez les dates de spectacle

7. Atelier créatif

Dans le cadre des Dimanches famille du Musée d'art contemporain de Montréal, l'atelier de création familial Édifications ludiques initie petits et grands à l'art contemporain dans une ambiance décontractée. Laissez-vous guider par votre animateur et observez l'étonnante oeuvre québécoise The Prophets, qui réunit une collection de délicates sculptures à l'aspect insolite représentant le monde. Puis, réalisez vos propres créations abstraites avec de la ficelle, des tiges de bambou, du fil métallique et des acétates.

Visitez le site du MAC

8. Périple familial

De la bonne musique, des jeux rigolos, des paysages à couper le souffle : les trajets en voiture peuvent donner lieu à de beaux moments en famille. Si vous avez à prendre la route le jour de la fête des Mères, offrez à votre passagère un voyage en première classe! Au menu : sa revue préférée, un délicieux kombucha biologique et un oreiller de voyage. Les enfants sont un peu trop turbulents? Prévoyez quelques jeux de société en format de voyage.

Découvrez le kombucha Fous de L'île