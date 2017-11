Le vin et le chocolat sont sans doute parmi les petits plaisirs de la vie les plus appréciés. Savourés ensemble, ils se complètent, animent les papilles et éveillent tous les autres sens. Voici cinq vins d'ici et d'ailleurs à découvrir lors de votre prochaine soirée gourmande entre amies.

1. Cossart gordon bual 5 ans

Antidote à la routine, ce vin liquoreux fait voyager l'âme. Produit au coeur de l'archipel de madère, il possède des arômes de muscade et de moka littéralement envoûtants. Ses parfums de caramel, de noix et de dattes sont une expérience en soi, et sa teinte jaune ambrée rappelle les rayons du soleil. Servez-le à vos amies en fin de soirée, pendant que vous planifiez votre prochaine escapade loin des chums et des enfants.

Prix : 25,20 $

2. Les petits cailloux vin passerillé glacé rouge

Avis aux épicuriennes : le québec produit un excellent vin passerillé glacé pour combler les dents sucrées. Situé au pied du mont yamaska, à saint-paul-d'abbotsford, le vignoble familial les petits cailloux élabore ses vins à partir de raisins récoltés à l'automne, déshydratés au gré du vent et pressés lorsque que le froid s'installe. Un effort qui porte fruit ! Ce rouge onctueux aux arômes de cerises confites et de pruneaux se prête à toutes les occasions. Servez-le au condo, en talons hauts, ou au chalet, en bas de laine.

Prix : 32,05 $

3. Mas amiel maury vintage 2014

En matière d'accord vin et chocolat, le maury a la cote. Mas amiel est renommé pour être l'un des plus impressionnants vignobles du roussillon. Ce vin doux vintage est un pur grenache à la fois charnu, frais et fruité. La riche expression des fruits rouges et noirs révèle avec finesse une bouche gourmande, voire caressante. Sa robe est d'un rouge grenat puissant et lumineux. Parfait pour accompagner les discussions enflammées de fin de soirée.

Prix : 34,50 $

4. Domaine de valcros hors d'âge

Gourmande de nature ? Voici un banyuls rouge aux arômes d'amandes et de pain grillé qui vous plaira à coup sûr. S'ouvrant sur des effluves d'écorce d'orange, d'épices et de cacao, ce vin doux naturel se marie à merveille aux desserts et au chocolat. Texture onctueuse, tannins souples, acidité rafraichissante... Chaque gorgée est un appel aux sens. Un excellent choix pour clore la soirée sur une belle note.

Prix : 16,30 $

5. Domaine mont-vézeau zéphyr 2016

Ce soir, entre amies, on boit local. Produit à ripon dans la région de l'outaouais, ce vin de fraises est élaboré à partir de six variétés de fraises du québec. Son délicieux goût de confiture artisanale et d'épices douces vient enrober le palais avec finesse. Marqué par de subtiles notes florales, il possède une faible acidité. Des grandes tables comme le reine elizabeth, le saint-james et le laurie raphaël l'ont déjà adopté. Plus besoin d'attendre l'été pour savourer les délicieuses fraises de chez nous!

Prix : 24,50 $

