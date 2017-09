1. Pour se souvenir d'une valeur sûre - consultez votre historique

Qui n'a jamais tenté de retrouver une bouteille à partir de la couleur de son étiquette ? Même si les conseillers connaissent très bien leurs produits, retracer ce rouge aux arômes de cerise ou ce blanc aux notes florales relève de l'exploit. Pour vous éviter de scruter les allées à la loupe, le programme SAQ Inspire vous simplifie la vie. Connectez-vous à votre compte en ligne, consultez votre historique d'achat et repérez facilement les produits que vous avez achetés et aimés.

2. Pour multiplier les coups de coeur - Apprenez-en plus sur vos goûts

Partir à la découverte de nouvelles trouvailles sans avoir été conseillé, c'est comme explorer un nouveau coin de pays sans GPS. Pour vous inspirer dans vos élans de créativité, partagez votre carte Inspire avec votre conseiller. En fonction de votre profil et de votre historique d'achat, il vous fera découvrir des produits et des offres susceptibles de vous plaire. De plus, consultez votre infolettre Inspire et votre application mobile chaque semaine pour voir des suggestions de produits basés sur vos goûts.

3. Pour personnaliser l'expérience - Profitez d'offres exclusives

Rien de mieux que du sur-mesure pour bonifier une expérience de magasinage. Avec les offres exclusives basées sur vos goûts, vous recevrez des promotions créées juste pour vous, selon ce que vous aimez. Et c'est une belle façon d'accumuler des points plus vite et sans effort. À retrouver chaque semaine dans votre infolettre, votre application et votre compte en ligne.

4. Pour faire plaisir au portefeuille - Échangez vos points

Faire mille et une découvertes, c'est bien. Mais faire mille et une découvertes tout en réduisant sa facture et en se gâtant, c'est encore mieux. Saviez-vous que chaque achat en ligne ou en succursale vous permet d'accumuler des points ? Ces points sont facilement échangeables en magasin. Lorsque vous avez accumulé 1 000 points, vous avez droit à 1 $ de réduction. Voilà pourquoi il est toujours payant de sortir sa carte Inspire au moment de payer.5. Pour combler sa soif de nouveautés - Goûtez aux nouveaux arrivages personnalisés

Les amateurs de produits Cellier et Signature seront comblés avec les nouveaux arrivages personnalisés : un accès privilégié à des produits que vous aimez, offerts en quantité limitée. Que diriez-vous d'explorer avant tout le monde et dans le confort de votre foyer des produits inspirés de vos goûts ? Magasinez-les à même l'infolettre ou l'application mobile, ramassez votre commande en succursale et remplissez votre cellier.

6. Pour faire des provisions - Tirez profit du programme

Vous êtes du genre à faire fructifier votre argent et à chasser les aubaines ? Accumulez des points plus vite en combinant vos offres exclusives, les offres en circulaire et les offres en succursale. Pour profiter du programme à son plein potentiel, ne ratez jamais une occasion de montrer votre carte Inspire à votre conseiller. À vos marques, prêts, accumulez !