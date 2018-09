Chasseurs d'aubaines aériennes

YulAir: le choix du président

L'un des pionniers des sites d'aubaines au Québec, YulAir, a changé de main en janvier dernier. C'est Michel Rochefort, l'homme derrière le blogue YulFly.com, qui a pris le relais. Et déjà, il a apporté des modifications au site lancé en 2014.

Certes, il continue de chercher les aubaines manuellement - en utilisant des trucs qu'il refuse de dévoiler - comme le faisait l'ancien propriétaire. Mais il a recommencé à afficher des aubaines au départ de Toronto, Vancouver et New York. «Par contre, je continue de donner la priorité aux marchés de Montréal et de Québec, où nous avons 115 000 abonnés à notre infolettre, plus de 120 000 abonnés Facebook et 9000 sur Twitter.»

L'homme de 40 ans dit aussi faire une plus grande discrimination entre les aubaines qu'il trouve. «Je n'affiche pas un vol que je ne ferais pas moi-même», explique ce voyageur assidu qui a visité plus de 50 pays depuis 7 ans et qui projette un voyage aux Philippines pour bientôt.

«Si les escales n'ont pas de bon sens, c'est non!»

Auparavant, dit-il, il voyait sur YulAir des aubaines qui n'en étaient pas. «Par exemple, un billet à 500 $ pour Copenhague sur Wow Air, c'est un prix normal, pas un deal.» Alors, quelles sont les aubaines qu'il a dénichées? Montréal-Shanghai (Chine) pour 498 $, Burlington-Auckland (Nouvelle-Zélande) pour 407 $, Montréal-Cancún (Mexique) pour 246 $. Tous des vols aller-retour, taxes incluses.

La grande nouveauté de YulAir version 2018 reste toutefois l'annonce d'aubaines sur des vols multi-escales, «ce qui est rare sur les autres sites». Ainsi, il a déjà affiché un billet à 598 $ pour un vol Montréal-Hawaii-Los Angeles, avec quelques jours à chacune des destinations. «Ça permet de faire deux voyages en un.» Et il n'hésite pas à afficher certaines aubaines sur des vols en classe affaires, au départ d'autres villes que celles qu'il couvre normalement: «614 $US pour un vol Los Angeles-Bangkok en première classe, ça vaut la peine!»

montreal.yulair.com