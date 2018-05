Des vacances qui ne sont pas à la hauteur

Surprise, pas de place à l'hôtel!

Quand le problème de survente fait en sorte que la chambre réservée est occupée par d'autres vacanciers, l'insatisfaction teinte le voyage. Même si les voyagistes font valoir qu'ils ont tout mis en oeuvre pour que leurs clients profitent malgré tout de leur séjour au soleil, il arrive que le juge doive trancher. Voici deux situations retracées dans toutes les décisions rendues devant la Cour des petites créances entre janvier 2015 et mars 2018.

Choisir La Havane plutôt que l'hôtel de remplacement

Quand le problème de survente fait en sorte que la chambre réservée est occupée par d'autres vacanciers, l'insatisfaction teinte le voyage. De retour à la maison, certains voyageurs estiment ainsi que la partie du contrat concernant l'hébergement n'a pas été respectée, même si les tours opérateurs concernés font valoir qu'ils ont tout mis en oeuvre pour que leurs clients profitent malgré tout de leur séjour au soleil. C'est alors au juge de trancher. Voici deux situations du genre, retracées dans toutes les décisions rendues devant la Cour des petites créances entre janvier 2015 et mars 2018.

Mise en contexte: À la suite d'un voyage à Cuba en 2014, le voyageur Yves Lorange a réclamé 1960 $ à Vacances Sunwing. La raison: il n'a pu profiter des palmiers à l'hôtel qu'il avait réservé et il s'est finalement retrouvé dans un établissement qu'il voulait éviter à tout prix.

Ce que dit le jugement: En arrivant à l'hôtel Las Terrazas, qu'il avait soigneusement choisi, Yves Lorange apprend qu'aucune chambre n'est disponible pour lui et qu'il séjournera plutôt au Tropicoco, établissement 2 étoiles considéré comme de même valeur que l'hôtel où il avait au départ réservé. Or, le voyageur avait déjà séjourné au Tropicoco au cours d'un précédent voyage et, comme il n'avait pas apprécié l'endroit, il ne voulait pas y retourner. C'est tout de même à cet endroit qu'il a été relogé. Sur place, il a décrit les lieux et la nourriture comme étant «insalubres». Après quelques jours, il a pris l'initiative de se louer un appartement à La Havane, location pour laquelle il a voulu être remboursé. Pour sa part, Sunwing a expliqué en cour n'avoir reçu aucune plainte de la part de M. Lorange jusqu'à la veille de son départ. Et il n'est pas allé rencontrer la représentante de l'entreprise qui se rendait chaque jour à l'hôtel parce qu'il préférait profiter de la plage, a-t-il dit.

Réaction du voyageur: En entrevue à La Presse, Yves Lorange dit s'être souvent plaint à la réception de l'hôtel, sans grand succès. Il souligne également ne pas avoir apprécié l'attitude du représentant de Sunwing qui n'était disponible qu'en milieu d'après-midi, moment où il profitait normalement de la plage. Il a également insisté sur l'état lamentable des lieux.

Réaction du voyagiste: «En tant que voyagiste, nous sommes obligés d'informer les clients de tout changement à leur réservation, souligne Marie-Josée Carrière, directrice du marketing pour Sunwing. Cela dit, si nous ne sommes pas avisés de ces modifications, il devient difficile pour nous d'en faire part à nos clients avant leur départ du Canada. Dans ce cas-ci, le client ne nous a pas fait part de son insatisfaction lors de la relocalisation d'hôtel. Nous n'avons donc pas eu l'occasion de lui trouver un autre hôtel, car il était trop tard. Le juge a tenu compte de ce fait lors du verdict.»

Verdict: Considérant que M. Lorange n'a pas offert sa pleine collaboration, le tribunal a accueilli partiellement sa demande et a rejeté la demande de remboursement de location à La Havane. Sunwing a été condamné à verser la somme de 200 $ au voyageur parce qu'il a vécu «certains désagréments du fait qu'aucune chambre n'était disponible pour lui à l'hôtel Las Terrazas».

Un bout de quai plutôt que la merMise en contexte: En novembre 2014, un groupe de huit amis réserve un séjour tout inclus au Mexique, pour février 2015. Après plusieurs recherches, ils choisissent un hôtel reconnu pour sa «belle grande plage exempte de coraux et ses chambres luxueuses». Or, le clan n'aura pas l'occasion de jouir des installations de l'endroit puisqu'à son arrivée, il n'y avait plus de chambre disponible. Et l'hôtel où les voyageurs ont été relogés ne leur a pas donné entière satisfaction. Ils ont donc demandé en cour le remboursement de leur forfait.

Ce que dit le jugement: Lorsqu'un employé de l'hôtel a annoncé aux voyageurs qu'ils ne pourraient séjourner à son établissement, faute de place, il leur a indiqué qu'ils seraient relogés dans un autre hôtel du même groupe. Une nouvelle qui ne les a pas réjouis. Ils ont alors demandé à parler à un représentant de Nolitour (Transat). Or, ce dernier était en congé. Résignés, les voyageurs ont accepté le transfert vers l'autre établissement. Selon les clients, les chambres du second hôtel étaient de plus petite taille et moins luxueuses. Pour ajouter à la déception, l'établissement n'offrait qu'une plage de corail. Ils ont demandé de nouveau d'être relogés. Peine perdue. L'hôtel leur a offert le choix entre un repas de homard et un massage en guise de compensation. Pour sa part, Transat a affirmé qu'elle n'était pas au courant des problèmes de réservation de l'hôtel. Une fois mise au parfum, l'entreprise estime avoir fait le nécessaire pour que ses clients obtiennent satisfaction.

Réaction du voyageur: «On voulait la mer et on a eu un bout de quai, résume l'une des voyageuses du groupe, Milaine Connelly, en entrevue à La Presse. On travaille fort pour se payer des voyages», ajoute-t-elle pour expliquer sa déception.

Réaction du voyagiste: «Lorsque nous ne sommes pas avisés avant le départ et que le client est confronté à une situation de surréservation sur place, l'hôtelier offrira des solutions de rechange. À destination, nous avons des équipes de représentants qui offrent assistance à nos clients. Dans les cas de surréservation, ils travailleront en collaboration avec l'hôtelier afin de trouver une solution ou proposer un changement d'hôtel», a pour sa part assuré Debbie Cabana, porte-parole de Transat.

Verdict: Le tribunal a condamné Transat à verser à chacun des voyageurs concernés la somme de 810 $, ce qui couvre en partie le montant du forfait. «Les demandeurs n'ont pas eu ce pour quoi ils ont payé, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont quand même bénéficié d'un séjour malgré certaines frustrations», peut-on lire dans le jugement.