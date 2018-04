Un safari au Kenya ou en Tanzanie

Les pourboires

Chaque agence ou grossiste présente à ses clients une grille de pourboires à verser selon le service rendu. Il faut donc s'attendre à donner de la monnaie à plusieurs reprises chaque jour, ne serait-ce qu'aux porteurs de valises, toujours plus nombreux qu'on ne pourrait le prévoir. Situation normale quand on sait que le salaire mensuel ne dépasse guère les 150 $, et souvent beaucoup moins. Faites donc provision de petites coupures dès que la chance se présentera, car les guichets automatiques sont plutôt rares. Et certains refusent les cartes de débit.

Toilettes et souvenirs

Vous aurez immanquablement l'occasion de visiter des boutiques de souvenirs. Elles servent en effet de points d'arrêt pour aller aux toilettes, lesquelles sont habituellement d'une propreté irréprochable. Vous aurez donc un bon moment pour examiner l'artisanat local et parfois acheter une collation. Et surtout voir les artisans sculpter l'acajou ou l'ébène.