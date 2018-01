Dans un tout-inclus comme un pro

Faire connaître ses priorités

Un forfait pas trop cher, de la bonne nourriture et des gens sympathiques : ces trois conditions sont difficiles à réunir, selon Fabrice Bozon, de Voyages Bergeron. «Cuba est abordable, avec des gens hyper gentils et de la nourriture très ordinaire. La République dominicaine n'est pas chère et on y mange mieux. Au Mexique, les hôtels sont un peu plus chers et de qualité relativement supérieure, et on se nourrit bien. Mais dans les deux derniers cas, on se fait beaucoup achaler par des vendeurs.»

Sa collègue Tania Brown-Dubé ajoute que l'on doit se questionner sur l'environnement qui nous attire : la côte mexicaine du Pacifique (eau plus froide, mer foncée, grosses vagues, sable couleur cassonade) ou le secteur de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique (sable blanc, eau turquoise et plus chaude).

Le meilleur moment pour acheter

Les consommateurs ont intérêt à prévoir leurs vacances automnales ou hivernales pendant les périodes «Réservez tôt», de juin à octobre, puisque les véritables rabais de dernière minute sont rares. «Quand j'ai commencé dans le métier, il y a 17 ans, on vendait surtout des forfaits de dernière minute, dit Sophie Beauchamp, de Club Voyage Costa del Sol. Mais au fil des ans, les voyageurs plus vieux ont changé leurs méthodes et réservent plus tôt.» Ainsi, la jeune génération, réputée pour vivre davantage dans le court terme, a moins d'options au rabais. «Parfois, il y a des périodes de 24 h ou de 48 h à prix réduit, un lundi ou un mardi, mais ce sera au moins cinq semaines avant le départ, précise-t-elle. Les voyagistes veulent remplir leurs avions à l'avance.»

Où et quand?

Pour un bon rapport qualité-prix et du beau temps quasi assuré, on peut aller partout dans le Sud de mars à mai, selon Tania Brown-Dubé. De décembre à février, elle souligne que Cuba et le Mexique sont des destinations plus fraîches. Fabrice Bozon ajoute qu'il faut être prudent avec les périodes hors saison. «En août et septembre, c'est la période des ouragans. C'est normal que les prix baissent, mais comme on l'a vu l'automne dernier, la météo peut être difficile. En mai et juin, il y a souvent des rénovations dans les hôtels, des piscines fermées et des employés en vacances.»