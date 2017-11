Croisières: pour éviter les déceptions

Entre trouver la croisière idéale et trouver une aiguille dans une botte de foin, on se demande bien lequel est le plus difficile. L'offre est si vaste qu'elle en donne le tournis. Des spécialistes proposent six facteurs à prendre en compte.

1. Cabine

Les cabines les moins chères sont celles à l'intérieur, sans fenêtre. «Plusieurs clients vont les choisir, pour une première croisière, en se disant que de toute façon ils ne seront jamais dans leur cabine, et c'est sûr qu'ils n'y seront jamais s'ils n'ont pas de fenêtre, note Mathieu Robert, directeur du service des croisières chez Voyages Gendron. Mais imaginez: si vous en prenez une avec un balcon, c'est comme si vous aviez une terrasse privée pendant une semaine, ça vaut la peine!» Quand le navire entre au port au petit matin pour faire escale, pas besoin de se presser de s'habiller pour monter sur le pont admirer la ville: on peut le faire encore en pyjama. «Une fois qu'un consommateur a essayé le balcon, c'est rare qu'il redescende», assure M. Robert.

2. Style

Envie de paresser au soleil, ou de découvrir plusieurs villes différentes? «Il faut vraiment bien déterminer ce qu'on a envie de faire avant de commencer à chercher une croisière, c'est ce qui va déterminer la compagnie et le type de bateau vers lesquels se tourner», prévient Patricia Gravel, de Croisières pour tous. Une croisière fluviale, ou avec plus d'escales, permettra de visiter plus de destinations, tandis que «les gros navires (Allure of the Seas, par exemple) deviennent la destination en soi, avec tellement d'attractions - des spectacles, des glissades d'eau, etc. - qu'on pourrait y passer une semaine sans faire d'escale et ne pas s'ennuyer», dit Mme Gravel. On se rapproche alors davantage d'une formule «tout inclus» classique.

3. Terre... et mer

Voguer, c'est bien, mais marcher aussi! Marc Leclerc suggère de combiner systématiquement les croisières avec une escapade dans la ville de départ ou d'arrivée. On part de Rome? «Arrivez trois jours avant pour visiter la ville, et planifiez de rester deux ou trois jours encore dans la ville d'arrivée, comme Venise, par exemple, dit le propriétaire d'Amarc Croisières et Voyages. Vous profitez ainsi du meilleur des deux mondes pendant vos vacances.»