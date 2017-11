Croisières: ce que vous devez savoir

La cabine

Vous rêvez de regarder la mer par le hublot? Eh bien, réservez-le! «Les cabines ne donnent pas toutes accès à l'extérieur, précise Shirley Pu. On peut réserver une cabine avec hublot ou avec balcon. Toutefois, si vous n'avez pas de fenêtre, certains bateaux offrent une technologie permettant de voir dehors.»

Le nombre de passagers influence le prix des cabines et des services. «C'est moins cher s'il y a 4000 personnes à bord», dit Isabelle Côté. Elle affirme d'ailleurs qu'il ne faut pas avoir peur d'un tel nombre. «On n'a jamais l'impression que ça déborde de monde, car il y a énormément d'espaces communs. C'est comme une ville de 5000 personnes: tout le monde n'est pas sur le parvis de l'église en même temps.»

Dans sa valise

Outre les vêtements adaptés à la température et aux activités du secteur visité (exemple: si vous faites un arrêt au Machu Picchu, apportez le nécessaire pour une excursion), il faut penser à des vêtements relativement chics sur les bateaux où l'on organise une soirée du capitaine. Et surtout: de bons souliers. Pour la marche lors des escales et les activités sportives. «On peut faire du jogging sur le bateau et plusieurs activités [basketball, mini-golf, etc.] qui nécessitent des souliers de sport», explique Shirley Pu.

Sans oublier... le passeport et les médicaments dans votre bagage à main. «C'est l'erreur la plus fréquente, affirme Isabelle Côté. Les gens oublient ça dans leur valise et c'est pratiquement impossible de la retrouver sur le quai, parmi les 5000 à 10 000 autres prêtes à être chargées.»