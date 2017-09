De jolis porte-passeports

Plein écran En cuir: Ce porte-passeport minimaliste à pochettes de la boutique montréalaise m0851 est fait en cuir aniline d'Italie, reconnu pour sa qualité et son respect de l'environnement. On peut aussi y glisser des cartes et des billets de banque. Également offert en brun et en noir. Prix: 95 $ Photo fournie par m0851

1 / 6

Plein écran En tissu hydrorésistant: Fait d'un tissage hydrorésistant, cet étui vendu chez MEC protège le passeport contre la pluie ou le café. Bien pratique en voyage! Il est aussi doté d'une protection contre les lecteurs à radiofréquence, ce qui protège les cartes à puce contre le vol d'information. Offert en trois couleurs unies. Prix: 16 $ Photo fournie par MEC

2 / 6

Plein écran Flamants roses rétro: Avec des motifs de flamants roses sur un fond turquoise, on se sent déjà en vacances avec ce porte-passeport de la marque britannique Sass & Belle. Prix: 13,56 $ Photo fournie par Sass & Belle

3 / 6

Plein écran La tendance ananas: Les motifs d'ananas sont toujours tendance, même pour couvrir son passeport! Cet étui vendu chez Indigo est idéal pour lui donner un aspect festif et glamour. Prix: 12,50 $ Photo fournie par Indigo

4 / 6

Plein écran En coton: Cet étui à passeport en coton signé Just Me Toot est fait à la main, à Ottawa. Il possède deux pochettes intérieures. On peut aussi y accrocher un cordon. Prix: 19,61 $ PHOTO FOURNIE PAR JUST ME TOOT

5 / 6

Plein écran Boîtier design: D'inspiration danoise, ce chic boîtier compact et résistant, en aluminium, est fabriqué en France, par l'entreprise Ögon. En plus d'y mettre son passeport, on peut l'utiliser comme portefeuille, y insérer des cartes et de la monnaie. À la fois design et pratique, il protège aussi contre la fraude électronique. Offert en plusieurs couleurs. Prix: 135 $ PHOTO FOURNIE PAR ÖGON

6 / 6