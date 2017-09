Voyager comme des pros

Faire de bonnes affaires

Anik Bertrand

Voyage entre une et trois fois par mois pour le boulot

Dernier voyage: Washington et Toronto

Prochaine destination: Vancouver

Trois essentiels dans le bagage à main

Écharpe, blouse de rechange agencée avec vêtements portés, trousse de maquillageGestionnaire dans le domaine des services de navigation aérienne, Anik Bertrand voyage souvent, surtout au pays, de St. John's à l'île de Vancouver. Ses voyages sont habituellement de courte durée. Avec le temps, elle a adopté une série de petits trucs qui lui font gagner de précieuses minutes lors de ses déplacements.

Carte Nexus et passeport

«J'ai investi dans une carte Nexus, même si je n'ai pas à passer aux douanes. Elle permet d'avoir accès à la ligne directe pour la sécurité.» Et comme les trajectoires de vol passent parfois au-dessus des États-Unis, elle ne voyage jamais sans son passeport. «On ne sait jamais, on peut être dérouté. De cette façon-là, on est toujours prêt.»

Favoriser des vols directs

Une escale peut faire perdre énormément de temps, et on multiplie par deux les risques de retard. «Si on doit prendre plus d'un vol, on évite les transferts entre 6 h et 9 h le matin et entre 17 h et 20 h le soir. Ce sont les heures de grand achalandage. C'est le moment où les aéroports sont les plus occupés.»

Préparer ses dossiers

«J'utilise beaucoup les voyages pour travailler et je planifie ce sur quoi je veux travailler avant le départ.» Elle ne compte pas sur le WiFi des aéroports, qui n'est pas toujours fiable ni sur les accès à l'internet pendant les vols. Tous les documents sur lesquels elle veut travailler sont sauvegardés sur son portable, sur une clé USB ou encore, imprimés.

S'enregistrer en ligne et penser à la sécurité

Elle fait l'enregistrement en ligne et imprime sa carte d'embarquement à partir des bornes en libre-service une fois à l'aéroport. «Certains lecteurs ne lisent pas bien les cartes d'embarquement sur téléphone intelligent. Ça peut faire perdre du temps.» Pour accélérer le passage à la sécurité, elle met tout dans les poches de son manteau, car c'est la seule chose qu'elle a ensuite à enlever. Elle recommande des souliers qui permettent de se déchausser facilement.

Simplifier ses bagages

En voyage, deux paires de chaussures: une dans les pieds, une dans la valise. «Je choisis des vêtements monochromes pour que les combinaisons soient plus simples. On en prévoit pour le travail, le confort dans le vol et les soirées. C'est un défi, mais ça se fait.» Elle se déplace avec un sac personnel qui contient tout: portefeuille, ordinateur, téléphone cellulaire et un bagage à main pour ne pas avoir à le mettre en soute.