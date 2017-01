Guide de survie pour vos déplacements à Montréal

Se déplacer à Montréal, c'est l'enfer? Des bouchons et encore des bouchons, mais jamais de stationnement? La perspective de circuler à Montréal a de quoi en rebuter certains. Quelques faits et chiffres pour se simplifier la vie.

Le pire du pire

Montréal compte trois des dix pires points de congestion routière du Canada (selon un décompte réalisé par le CAA, l'Association canadienne des automobilistes): prévenez quelques jurons en évitant, si possible, l'autoroute 40 entre le boulevard Pie-IX et la 520, l'autoroute Décarie entre la 40 et le chemin de la Côte-Saint-Luc et l'autoroute 25 entre les rues Beaubien et Souligny.

Économiser en métro

Se déplacer en transports en commun n'est pas donné si on achète tous les billets à la pièce. Un trajet coûte 3,25 $ (2,25 $ pour les 6-17 ans), soit 11 $ pour une famille de quatre en semaine. Le week-end, les enfants de 11 ans et moins voyagent gratuitement du vendredi soir au dimanche soir s'ils sont accompagnés d'un adulte qui a payé pour son trajet. La façon d'économiser? Procurez-vous un laissez-passer de week-end qui permet de se déplacer sans limites sur l'île, à Laval et à Longueuil pour 13,75 $, du vendredi à 16 h au lundi à 5 h. En semaine, vous paierez 10 $ pour un laissez-passer de 24 h.

10

À peine 10 stations de métro du Grand Montréal sont dotées d'un ascenseur, sur un total de 68. Mieux vaut en tenir compte quand on voyage avec de jeunes enfants en poussette ou si l'on se déplace en fauteuil roulant: parfois, il est utile de descendre à une station de métro différente et de poursuivre en bus.