Partir à l'aventure: aller au bout de la route

Hésitant entre l'Alaska et l'Amérique centrale, il a finalement arrêté son choix sur un trajet au Québec qui le pousserait sur des chemins difficiles et isolés. «Je me sentais comme une fourmi sur le terrain d'un géant», illustre le voyageur.

Selon vous, est-ce que l'idée de partir à l'aventure est suffisamment encouragée dans notre société d'aujourd'hui?

On valorise les voyages, mais c'est facile de trouver de bonnes raisons pour ne pas partir. C'est important de rappeler que l'on n'a pas besoin de la dernière technologie pour prendre le large. La moto, par exemple: dans mon cas, j'ai fait le voyage avec une Honda Goldwing vieille de plus de 35 ans que j'ai achetée à 900 $. J'aurais pu choisir quelque chose de beaucoup plus récent, mais cette moto est devenue ma complice... Avec peu de choses et peu de moyens, on peut voyager grand et loin. Lorsqu'on se force à être plus débrouillard, on se force à être plus connecté avec soi-même et avec ce qui nous entoure. Et c'est là que l'aventure commence.

Qu'est-ce qu'il vous reste de ce voyage?

En préparant le voyage, il y a eu cette idée de film. Virgil Héroux Laferté et Cédric Corbeil m'ont accompagné jusqu'à Chibougamau. J'ai poursuivi la route avec deux caméras GoPro et un appareil photo. J'ai ramené les images et Virgil, le réalisateur, a ramassé tout ça. Je lui ai laissé carte blanche. Le résultat, c'est No Highway, un film tout sauf linéaire où je partage certaines de mes pensées les plus profondes...