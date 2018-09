Air Transat: des frais dès le premier bagage

Pour les destinations européennes et Israël, les voyageurs en classe Eco Budget devront débourser 70 $ pour un bagage enregistré d'au plus 23 kg (55 $ si le paiement est fait à l'avance, par l'internet), tandis qu'ils devront débourser 30 $ (ou 25 $ à l'avance) sur les vols vers le Sud, les États-Unis et le Canada.

Le deuxième bagage coûtera 100 $ pour les vols outre-Atlantique et entre 40 et 50 $ pour les autres destinations. Cette catégorie, la moins chère du transporteur, ne permet aucune modification ou annulation de billet.

La catégorie Eco Standard comprend une pièce de bagage enregistrée sans frais additionnels et des modifications ou annulations avec frais de 300 $ par segment de vol.

Le tarif Eco Flex permet de modifier et d'annuler les vols sans frais, et les voyageurs peuvent apporter deux pièces de bagages enregistrées sans frais. Aucun changement n'est prévu pour la classe Option Plus et la Classe Club.

Air Transat a par ailleurs annoncé une augmentation de ses vols cet automne entre Montréal et Lisbonne, qui se poursuivront sans interruption jusqu'au printemps prochain.