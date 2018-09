Billets d'avion: savoir profiter des bonnes affaires

Anthony Sultan

28 ans, résident en médecine et chasseur d'aubaines amateur depuis six ans; il a trouvé sur YulFly un vol Montréal-Pékin à 499 $ aller-retour, avec Air Canada

«La vitesse de réaction est un facteur décisif. Quand une offre spéciale se présente, on a parfois une heure pour se décider et acheter. Or, quand on veut partir en gang, ça peut parfois devenir compliqué de conjuguer les horaires de tout le monde. Souvent, j'achète le billet à 80 % de rabais et si des amis décident plus tard de m'accompagner, ils paient deux ou trois fois plus cher pour le même vol. Au bout du compte, il faut être prêt à partir seul. De toute façon, je rencontre toujours d'autres voyageurs à destination.

«Un bon truc lorsqu'on fait ses recherches soi-même est d'effacer l'historique de son téléphone pour vider les cookies ou encore de changer d'ordinateur souvent. L'important est de ne pas envoyer le message qu'on fait des recherches répétées sur la même destination. L'algorithme va faire grimper les prix sinon...

«Dernier conseil: si le prix d'un billet est trop beau pour être vrai, attendez quelques semaines avant de faire vos réservations d'hôtels à destination. Lorsqu'il y a une erreur, il arrive que les compagnies aériennes n'honorent pas leur prix et envoient plutôt un remboursement...»