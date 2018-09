Microbes: prudence aux contrôles de sécurité

Agrandir

Des chercheurs finlandais viennent de publier une étude dans laquelle ils ont comparé la propreté de divers points de passage des voyageurs à l'aéroport d'Helsinki, et qui révèle que les plateaux de plastique dans lesquels les voyageurs déposent leurs effets personnels contiennent plus de microbes et de bactéries que tout autre endroit testé, y compris les toilettes publiques de l'aéroport.

photo jonathan hayward, archives la presse canadienne