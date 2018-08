Le marché aux poissons de Tsukiji bientôt fermé aux touristes

Il ne reste que moins d'un mois aux touristes pour visiter le marché aux poissons et primeurs de Tsukiji à Tokyo, illustre lieu qui va progressivement fermer l'accès aux visiteurs avant de déménager début octobre.

Après le 15 septembre, les particuliers n'auront plus la possibilité de voir à l'aube les ventes aux enchères de thon qui font la réputation du site, qui se trouve au coeur de la capitale.

«Certains touristes font la queue pour y assister à partir de 2h du matin», alors que seulement 120 personnes sont autorisées à assister à ce spectacle unique qui débute à 5h30, selon une porte-parole de la mairie de Tokyo, interrogée mardi.

L'ensemble du marché fermera quant à lui aux touristes le 29 septembre et le rideau sera définitivement tiré sur Tsukiji le 6 octobre.

Le nouvel emplacement qui ouvrira le 11 octobre, Toyosu, dans la baie de Tokyo, ne sera pour sa part pas autant ouvert au public que Tsukiji, mais «les visiteurs pourront voir une partie du marché depuis une passerelle et les ventes aux enchères de thon pourront être observées depuis une baie vitrée», a précisé la porte-parole.

Tsukiji, plus important marché au monde de produits de la mer, fruits et légumes, avait ouvert en 1935. Désormais vétuste, insalubre et dangereux en cas de séisme, il devait être déménagé depuis longtemps mais le projet a connu maintes péripéties, en raison notamment des difficultés à éradiquer la pollution du sol de Toyosu sur lequel était érigé une usine à gaz.