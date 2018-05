Croisières: saison record à venir pour Montréal

Selon Sylvie Vachon, le travail du Comité Croisières Montréal pour promouvoir la métropole et celui de l'association Croisières du Saint-Laurent pour mieux faire connaître le fleuve ont porté leurs fruits.

«L'industrie est en pleine croissance et les compagnies sont toujours à la recherche de nouvelles destinations.»

L'augmentation des liaisons aériennes sans escale à partir de Montréal-Trudeau joue aussi en faveur de la ville, estime Yves Lalumière. «Il y a 30 liaisons directes de plus qu'il y a trois ans, pour un total de 146.» Voilà qui facilite la vie aux croisiéristes qui pourraient être tentés de choisir la métropole comme port d'embarquement ou de débarquement.

De nouveaux marchés à percer

Yves Lalumière a bon espoir que la croissance de 2018 va se poursuivre l'an prochain et au-delà. «Les sociétés de croisières construisent plusieurs bateaux à l'heure actuelle et elles prennent leurs décisions un an et demi à l'avance pour les itinéraires, dit-il. On espère aussi développer davantage le marché des croisières estivales et, d'ici de trois à cinq ans, celui des croisières d'hiver.»

Autre marché à conquérir: celui des croisiéristes canadiens et montréalais. «Seulement 2 à 3 % des gens ont fait des croisières et plusieurs ne savent pas que Montréal est devenu un important port d'embarquement et de débarquement.»

La saison des croisières à Montréal se terminera le 2 novembre avec le départ du navire Insignia d'Oceania Cruises.