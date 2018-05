Train Hotel: le train politique des ex

Deux ex-députés péquistes ont décidé de se convertir en G.O. le temps d'un voyage en train à saveur politique.

François Rebello rêve de voir naître un réseau de trains convivial dans le nord-est du continent. Pour montrer ce qu'il a en tête, son entreprise, Train Hotel, a loué une voiture complète sur un train d'Amtrak faisant la liaison Montréal-New York pour le long congé de la fête des Patriotes.

Il offre un séjour de trois nuits combinant transport et hôtel pour les amateurs de politique américaine. Le groupe aura pour guide l'ex-ministre Rémy Trudel.

Au menu, des anecdotes de politique québécoise certainement, mais des visites de lieux et d'acteurs de la vie publique américaine, comme Bill Perkins, ancien sénateur et actuel conseiller municipal dans Harlem. Il a été l'un des premiers politiciens à soutenir la candidature de Barack Obama, lors de l'investiture démocrate qui l'a opposé à Hillary Clinton.

«Oui, c'est 11 heures dans le train. Mais tu peux prendre un verre, manger. Passer la douane un verre de vin à la main, c'est plutôt drôle! On veut montrer qu'il peut y avoir de l'animation dans le train. Au retour, on a des bénévoles qui vont faire une conférence sur ce qu'on verra dehors, dans les Adirondacks», décrit François Rebello, qui souhaite organiser un second voyage du genre à l'Action de grâce.

Coût: de 592,32 $ à 1065,08 $

Nombre de places: 72

http://trainhotel.ca/