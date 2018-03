Les nouvelles «passes» de Tremblant ne passent pas

Sur les médias sociaux, plusieurs déplorent que l'abonnement saisonnier illimité, baptisé Ikon, soit vendu en dollars américains. Du coup, le coût de la transaction fluctue selon les hauts et les bas du dollar canadien. Annique Aird, vice-présidente, vente, marketing et communication, à la station Tremblant, explique: «Depuis le printemps, nous faisons partie de la famille d'Alterra Mountain Company, qui a décidé d'harmoniser toutes ses passes pour l'ensemble de ses stations.» C'est donc le nouveau propriétaire américain, et pas la station elle-même, qui a conçu cette formule d'abonnement et qui la commercialise en ligne en devise américaine.

Autre sujet de grogne, l'augmentation colossale du prix des abonnements pour la clientèle étudiante. L'an dernier, l'abonnement étudiant coûtait 299 $CAN. Or, s'il est acheté avant le 30 avril, son prix grimpe à 599 $CAN (479 $US) pour l'hiver prochain. L'abonnement réservé aux aînés a de plus disparu.

«Dans l'exercice d'harmonisation, il y a eu la volonté de simplifier l'offre de passes, avec deux forfaits seulement: la passe Ikon et la passe Tonik, qui offre 118 jours de ski selon un calendrier précis. La passe étudiante existe toujours, mais il est vrai que son prix a doublé. Nous avons reçu beaucoup de commentaires d'étudiants; on regarde comment on va réagir. On est à l'écoute.»

Annique Aird prévient toutefois qu'il n'y aura pas de changements à la formule Ikon. «Son prix est moins cher que l'abonnement saisonnier de l'an dernier. Pour une famille, le panier peut s'équivaloir, mais il est vrai que pour les étudiants seuls, la marche est haute.»