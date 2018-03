Céramiques du monde

Authentiques et délicates, les poteries ou céramiques rapportées de voyage nous emmènent au loin en un regard. Celle-ci, trouvée à la boutique de l'Anasazi State Park Museum, au milieu des canyons de l'Utah, est l'oeuvre d'un artiste de la nation acoma du Nouveau-Mexique.

Ses peintures graphiques en noir et blanc en font un objet intemporel de caractère qui s'intègre facilement dans un intérieur minimaliste, vintage ou bohème. Il sera mis en valeur sur un buffet, une cheminée ou dans une bibliothèque pour un effet «cabinet de curiosités». Il pourra aussi être mêlé à d'autres céramiques de tailles, couleurs et textures variées du Québec ou d'ailleurs. Posé à côté d'une antiquité, telle un ventilateur Art déco, ou une pièce en pierre ou en bois, il contribuera à créer, dans un coin du salon, une décoration nomade.

Mais le vrai bonheur consistera à le placer au milieu de cactus et d'autres plantes grasses dans des pots et des tasses de porcelaine. On associera toute la famille à la composition de ce petit jardin d'hiver qui évoluera au fil des découvertes et de l'inspiration du moment. Une jolie photo ou une affiche en noir et blanc de paysage exotique au-dessus, et l'illusion des vacances est presque parfaite!