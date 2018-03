Partir à l'aventure: s'émerveiller au Québec

Puis le loup. On avait fait deux heures d'hydravion à partir de Kuujjuaq, puis un vol d'hélicoptère vers la baie d'Ungava, non loin de Quaqtaq. On cherchait des boeufs musqués. Après une nuit en tente, je me lève le premier et sors préparer le café. Derrière moi, à moins de 25 mètres, un loup de la toundra. J'ai figé. Je l'ai longuement regardé. Je me suis assis par terre et on s'est fixés tous les deux pendant de longues minutes. J'ai vécu beaucoup de choses impressionnantes avec les animaux, surtout en Afrique, mais jamais quelque chose d'aussi fort que ça.

4. En quoi ce voyage a-t-il été inspirant pour vous?

Chaque voyage a le potentiel d'émerveiller, le pouvoir de nous faire évoluer. C'est fou à dire, mais on dirait qu'avec les années, ça a toujours été d'aller toujours plus loin, de faire des trucs exceptionnels, de repousser les limites, de me dépasser, de prendre la meilleure photo. Ce voyage-là m'a connecté à qui je suis, d'où je viens. D'accord, je suis né en Suisse et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, mais je suis un Québécois dans ma façon de voir les choses, comme dans mon accent. Ce voyage m'a reconnecté au Québec.

Il y a très peu d'endroits sur la planète où pendant des centaines de kilomètres, il n'y a pas de route. Dans le Sahara, c'est immense, c'est vide, c'est le désert, mais les Touaregs ont des pistes. En Amazonie, il y a les rivières que les locaux utilisent pour se déplacer, mais dans le nord du Québec, on comprend rapidement que c'est l'une des dernières frontières du monde, l'un des rares endroits où il n'y a pas d'accès routier. Nous avons une chance unique d'avoir si près de nous toute cette beauté sauvage, à la fois vierge et fragile.

5. Selon vous, est-ce que l'idée de partir à l'aventure est suffisamment encouragée aujourd'hui?

J'encourage les gens à voyager, à partir à l'aventure. J'ai fait le tour de plusieurs écoles secondaires au Québec pour des présentations devant les élèves et les parents. On sent qu'il y a un grand intérêt à découvrir le monde, on évolue.

Cela dit, je m'interroge aussi sur la façon dont on voyage. Quel impact le voyage d'aventure peut-il avoir sur les sociétés, sur les gens qui voient soudainement débarquer les touristes, sur l'environnement? Le phénomène des selfies, l'égocentrisme, le besoin de dire «regardez-moi», le besoin de montrer que l'on est ici ou là... Quelle est la réelle motivation derrière ça? Je n'ai pas de réponse, mais je crois qu'on devrait y réfléchir.