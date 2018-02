Voyages organisés: loin des clichés

Est-ce pour vous?

Les voyages organisés polarisent les voyageurs: certains adorent, d'autres détestent. Deux voyageuses font part de leur expérience.

Elle a aimé

L'agence Contiki organise des voyages pour les 18 à 35 ans. La Montréalaise Mélissa Houle a voyagé avec l'agence en Grèce et dans une tournée américaine qui l'a menée à Los Angeles, San Francisco, Las Vegas et New York. Ayant l'habitude de voyager entre amis ou en couple, elle a apprécié la sécurité que lui offrait le séjour encadré et le potentiel social du voyage. «C'est sûr que tu sors de là avec des amis! dit-elle. La moyenne d'âge tournait autour de 23 ans, alors j'étais dans les plus vieux lors de mon premier voyage, à 30 ans. Comme j'avais besoin de me changer les idées et de m'amuser, c'était idéal.»

Elle a choisi une formule au rythme modéré, avec plusieurs temps libres. «Évidemment, quand on change de ville, on suit le groupe, mais personne n'est obligé de faire les activités. Si tu es en lendemain de veille, tu peux relaxer.» Son voyage organisé l'a même convaincue de tenter le coup en solo. «Les deux voyages m'ont confirmé à quel point j'aime voyager et m'ont donné la confiance de faire mon prochain voyage seule. Je vais aller en Australie. Et comme j'ai rencontré énormément d'Australiens durant mes voyages organisés, je vais sûrement aller en voir quelques-uns.»

Puisque Contiki est une entreprise australienne, la majorité des voyageurs sont anglophones. Un élément à considérer si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare. Mme Houle croit aussi qu'il faut être conscient de la dynamique qui peut se créer dans un groupe. «Il y a beaucoup de célibataires et ça ressemble un peu à Occupation double. Les filles se ‟battent" pour les rares gars du voyage. Ça ressemble un peu à l'école secondaire.»