Hôtels cherchent employés

Valorisation

Pour Xavier Gret, directeur général de l'AHQ, on a trop longtemps dévalorisé les métiers de l'hôtellerie.

«Il y a encore ce côté péjoratif, admettait M. Gret, à l'issue d'un congrès tenu en décembre où l'on tentait notamment de trouver des solutions pour limiter les dégâts. Et pourtant, il y a d'excellentes conditions d'emploi. Les femmes de chambre ont des salaires vraiment décents, souligne-t-il. Quand on travaille pour une grosse enseigne, l'emploi permet de voyager dans le monde.»

«Je veux vraiment qu'on mette l'emphase pour dire que c'est un beau métier. On veut que les femmes de chambre soient reconnues», indique Xavier Gret, directeur général de l'AHQ.

À ce chapitre, les patrons de Louise Jobin ont remporté leur pari. Celle-ci assure en effet sentir que ses supérieurs reconnaissent son travail et celui de ses pairs. Régulièrement, des récompenses sont données aux préposées aux chambres qui reçoivent les meilleurs commentaires de la part des clients, cite-t-elle en exemple.

Et ceux qui travaillent dans le domaine depuis longtemps n'hésitent pas à parler des avantages du métier. Michel Paré, âgé de 59 ans, ne changerait d'emploi pour rien au monde. L'homme qui travaille dans l'hôtellerie depuis 1979 est actuellement réceptionniste à l'Hôtel Bonaventure, à Montréal.

«J'ai toujours travaillé à la réception [des hôtels], dit-il. Nous, on est syndiqués, c'est une dynamique différente. On a un salaire décent, une assurance collective.»

Mme Jobin estime elle aussi avoir de belles conditions de travail à Québec. Salaire intéressant, repas et uniformes, semaines de vacances, possibilités d'avancement, occasions de voyager dans le monde dans d'autres hôtels Hilton sont autant d'éléments qu'elle énumère pour vanter les mérites de son emploi.

Mais, au-delà de la valorisation du métier et des conditions de travail qui se sont grandement améliorées au cours des décennies: «Il va falloir changer nos façons de faire, lance sans détour Carole Bouffard. Il va falloir être plus flexibles dans nos horaires, être plus accommodants. Je n'appréhende pas 2018, mentionne-t-elle, mais 2019 et 2020, on ne sait pas trop.»

«Les jeunes recherchent une qualité de vie, ajoute Louise Jobin. Nous, on prenait ce qui passait. Maintenant, on veut travailler du lundi au vendredi de 8 à 4. D'ici 10 ans, tout le monde va partir à la retraite, souligne-t-elle. Il va falloir les accommoder, ces jeunes-là.»

L'industrie tente également de séduire les nouveaux arrivants et les retraités, avance Mme Bouffard. Reste à voir s'ils répondront à l'appel.