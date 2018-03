Cadeaux pour apprentis voyageurs

Pour les petits

Voyager, c'est avant tout partir à la chasse aux découvertes. Voilà pourquoi Petit Pois, illustrateur de timbres en panne d'idées, décide de quitter son jardin dans un avion en boîte d'allumettes qui, à la suite d'un atterrissage d'urgence, le plonge dans l'inconnu.

Le grand voyage de Petit Pois, fraîchement paru chez Comme des géants, promène le héros de poche au ras des cactus, à hauteur d'enfant.

Difficile de résister à ce livre au trait naïf et à lapalette délavée de Davide Cali et Sébastien Mourrin destiné aux 3 ans et plus.

Le grand voyage de Petit Pois, de Davide Cali et Sébastien Mourrin, Comme des géants, 32 pages, 18,95 $