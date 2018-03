 Barcelone: les réservations d'hôtel en baisse de 10% pour début 2018 

Les réservations d'hôtels à Barcelone sont en baisse de 10% sur un an pour le premier trimestre 2018 en raison de la crise catalane, ce qui pourrait amener les hôteliers à licencier une partie de leur personnel, a annoncé mardi l'organisation patronale espagnole du secteur.

Si ce recul se confirme, «les chefs d'entreprises touristiques pourraient devoir commencer à ajuster leur nombre d'employés pour s'adapter aux niveaux de demandes plus faibles», explique Exceltur, qui regroupe les principales chaînes hotelières, agences de voyage et centrales de réservation d'Espagne.

«Les établissements hôteliers anticipent une baisse moyenne de 8,2% de leur personnel au premier trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017 et les entreprises de location de voitures de 5%», détaille Exceltur dans un communiqué.

Environ 400 000 personnes travaillent dans le tourisme en Catalogne, souvent avec des contrats précaires comme dans le reste de l'Espagne.

Pour la période des fêtes de fin d'année, les réservations sont en baisse de 15% à Barcelone, ville la plus visitée d'Espagne.

L'impact touristique de la crise politique déclenchée par le référendum d'autodétermination illégal du 1er octobre «s'est concentré quasi-exclusivement» dans la capitale catalane, où ont eu lieu la majorité des manifestations de masse, explique Exceltur.

L'activité touristique a chuté à Barcelone de 11% en octobre et un peu moins, de 9%, en novembre, la mise sous tutelle de la région par Madrid et la convocation d'élections pour le 21 décembre ayant atténué les manifestations et l'inquiétude des visiteurs, d'après Exceltur.

Les arrivées de touristes étrangers ont chuté de près de 5% en octobre en Catalogne, dont le tourisme représente 12% du PIB.

Le gouvernement espagnol ainsi que le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) ont prévenu qu'une crise politique prolongée risquait de peser sur la croissance en 2018.

Pas moins de 2931 entreprises ont transféré leur siège social hors de Catalogne depuis début octobre, selon le dernier décompte officiel publié mardi.