Méfiez-vous des aubaines du cyberlundi

Si vous espérez profiter des aubaines du «cyberlundi» pour partir en voyage, il faudra faire preuve de prudence et de sagesse.

Beth J. Harpaz Associated Press New York

Les hôtels, les voyagistes, les agences de voyages et même les destinations promettent tous des rabais étincelants pour le cyberlundi, soit le lundi qui suit immédiatement la fête de la Thanksgiving (l'Action de grâce) aux États-Unis.

Certaines aubaines ne seront offertes que le jour même du cyberlundi, le 27 novembre, ou le lendemain (qu'on appelle parfois le «Travel Deal Tuesday», le mardi des voyages à rabais). Le site Hopper.com explique que les promotions sur les billets d'avion se multiplient le mardi suivant la Thanksgiving, quand les transporteurs aériens essaient de stimuler la demande.

D'autres aubaines sont disponibles dès maintenant, pendant la semaine qui précède le cyberlundi. Des ventes débuteront le jour même de la Thanksgiving, jusqu'au cyberlundi ou au mardi.

Il faut toutefois éviter de s'emballer, notamment en portant attention aux dates d'interdiction et autres restrictions. Les ventes signifieront souvent que les achats seront non remboursables et porteront fréquemment sur des déplacements de dernière minute, donc assurez-vous de bien vérifier votre horaire avant d'acheter. Méfiez-vous aussi des frais cachés.

Et faites vos devoirs. Si une destination vous intéresse, vérifiez dès maintenant combien il vous en coûterait pour la visiter, afin de déterminer si cette aubaine du cyberlundi est vraiment aussi alléchante qu'elle le semble. Plusieurs forfaits offerts le cyberlundi le sont pour la basse saison ou pour des dates très restreintes. Les billets d'avion pourront sembler très abordables, mais y a-t-il des frais cachés pour chaque bagage, pour les repas ou pour le choix du siège?

Que vous vouliez aller faire du ski au Colorado ou nager avec les dauphins aux Bahamas, plusieurs hôtels ou stations balnéaires offrent des aubaines. Un code promotionnel pourra être nécessaire: par exemple, le code PROC17 permet d'obtenir une chambre à moitié prix pour un séjour d'au moins trois nuits à l'hôtel Half Moon, en Jamaïque (réservations à compter de minuit, le cyberlundi, jusqu'à 23 h 59, pour des séjours entre le 3 janvier et le 20 décembre 2018).

Friendly Planet Travel, Contiki, Gate 1 Travel et Abercrombie & Kent comptent parmi les voyagistes qui promettent des aubaines aguichantes si une visite guidée vous intéresse.

Si vous visitez Orlando, utilisez le code GIFT pour obtenir 10 pour cent de rabais sur des activités déjà réduites achetées sur le site VisitOrlando.com entre les 22 et 28 novembre.

AmericanExpress Travel organise une vente-éclair de 72 heures entre les 20 et 22 novembre, avec des épargnes sur des hôtels partout dans le monde.

Hotels.com promet des économies pouvant atteindre 50 pour cent sur les réservations faites entre les 21 et 29 novembre, en plus de promotions «mystère».

Liberty Travel organise une vente du 24 au 27 novembre, avec des économies qui pourraient atteindre 66 pour cent sur des forfaits, des croisières et différentes destinations.