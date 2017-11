Feu vert pour Cuba

Lundi dernier, le portail gouvernemental canadien voyage.gc.ca a retiré son avis demandant aux voyageurs d'éviter tout voyage non essentiel à Cayo Coco et Cayo Santa Maria. Aucun avertissement n'est désormais en vigueur pour l'ensemble de l'île.

«L'approvisionnement en électricité et les services de télécommunication et de transport ont été rétablis dans la majorité des centres touristiques et de villégiature et le long de la côte nord, peut-on lire. Vous devriez cependant communiquer avec votre agence de voyages ou voyagiste pour confirmer l'état de votre hôtel avant de voyager.»