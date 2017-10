Semaine de relâche: dans la neige ou sous le soleil?

«Un investissement pour faire de beaux souvenirs»

Dans la vie, il y a des moments qui s'impriment plus fortement que d'autres dans notre esprit, et qui y restent parfois même pour toujours. La relâche scolaire qu'on passe en famille est une excellente occasion d'emmagasiner de précieux souvenirs, estime Linda Pagani, professeure de psychoéducation à l'Université de Montréal.

«Certaines personnes voient la relâche comme quelque chose de fatigant, mais ça leur fait du bien d'investir du temps avec leurs enfants, même s'ils sont de jeunes adultes», assure Mme Pagani.

La professeure titulaire, qui est aussi chercheuse à l'hôpital Sainte-Justine, s'intéresse aux effets à long terme des caractéristiques de l'environnement familial. Elle pense que les vertus des moments passés ensemble à la relâche ne se tarissent pas avec l'adolescence. «Ça peut être facile de dire: "Ah, il est trop tard maintenant, il ne m'écoute plus." Mais c'est pendant ces moments-là, jusqu'à l'âge de jeune adulte, qu'on peut faire des choses ensemble. C'est un investissement pour faire de beaux souvenirs.»

La cadence

Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, on le sait. Bien souvent les deux parents travaillent, les impératifs économiques pèsent lourd, et il n'est pas toujours facile de concilier travail et famille. «Les parents vivent une cadence incroyable, qui n'est pas la même que celle qu'ils ont vécue quand ils étaient jeunes. Je suis née en 1964, ma mère était beaucoup plus présente que je ne l'ai été [pour mes enfants]. Les emplois ne sont plus aussi durables qu'avant. Ceux avec une retraite garantie sont de plus en plus rares. Il y a la pression au travail, la numérisation des communications. Les employeurs s'attendent à ce que les employés répondent rapidement. Et même si on ne le leur demande pas, les gens vérifient leurs courriels même quand ils sont en congé», soupèse Mme Pagani. Autant que faire se peut, les parents devraient pouvoir décrocher eux aussi pendant la relâche, conseille-t-elle.

Planifier

La relâche est quelque chose qu'il faut planifier, notamment si on souhaite organiser un voyage familial. Et il faut aussi obtenir des congés, raison de plus pour y penser tôt, croit Mme Pagani. Il faut négocier avec l'employeur, ça fait partie de la préparation, signale-t-elle. Et s'il n'est pas possible d'obtenir toute la semaine, décrocher un jour ou deux, ce serait déjà bien. «Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité», dit-elle.

Téléphones et médias sociaux

Ça y est, on a obtenu une ou quelques journées de congé et on part quelque part, ou on reste à la maison, mais au moins on va pouvoir passer du temps ensemble. C'est très bien, mais si chacun reste rivé sur son téléphone ou son ordinateur, on n'est guère plus avancés. «On devrait aussi planifier ça, le temps consacré aux médias sociaux, pour que tout le monde comprenne qu'on ne va pas passer toute notre journée là-dessus. Ça pourrait être une heure le matin et une heure le soir», suggère Mme Pagani.

Partir ou rester?

Bien sûr, c'est toujours agréable de partir, de changer de décor pour quelques jours, mais si on n'en a pas le temps ou les moyens, il y a mille choses à faire sans avoir à se déplacer très loin. «Être touriste dans sa propre ville, ça ne coûte pas cher», lance Mme Pagani, en se remémorant les visites avec ses enfants au Biodôme et au Jardin botanique, pendant la relâche. Et aussi à la SPCA, d'où ils sont revenus une année avec un chat, une autre avec un chiot. Les enfants en gardent de très bons souvenirs, dit-elle.