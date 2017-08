Architectes canadiens: embellir le monde

Le musée d'art moderne et contemporain dessiné par Frank Gehry a permis à Bilbao d'attirer les foules et de profiter de «l'effet Guggenheim».

Le musée Guggenheim

Il y a 20 ans, le musée d'art moderne et contemporain de Bilbao a complètement révolutionné le milieu muséal, grâce à la signature de Frank Gehry, un architecte né à Toronto, mais ayant essentiellement mené sa carrière aux États-Unis. L'audace de sa création a permis à la ville espagnole d'attirer les foules et de profiter de «l'effet Guggenheim». Considéré comme l'un des architectes les plus importants de l'ère moderne, Gehry a aussi dessiné les plans de la Fondation Louis-Vuitton à Paris et le 8 Spruce Street, l'un des gratte-ciel les plus luxueux de New York.