Pluie verglaçante: plus de 100 vols annulés à Montréal-Trudeau

Les compagnies Air Canada, American Airlines et WestJet ont annulé plusieurs vols majoritairement pour des destinations du nord-est des États-Unis telles que Chicago, New York et Boston. Plusieurs vols à destination du Canada (Toronto, Bathurst, Québec, Halifax, Saint John, Bagotville, Fredericton, Hamilton, Ottawa, Charlotettown et Moncton) sont également touchés.

Il vaut donc mieux vérifier son vol avant de se rendre à l'aéroport via le site de l'aéroport Montréal-Trudeau.