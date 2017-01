France: fréquentation des monuments en baisse en 2016

Même si plus de 8,5 millions de personnes ont visité la centaine de monuments gérés par le CMN, l'établissement a souffert, comme toutes les institutions culturelles fréquentées par des étrangers, de l'impact des événements tragiques de 2015.

Selon le bilan annuel du centre, la région la plus affectée est l'Île-de-France où la fréquentation est en repli de 12,6%. Monument le plus visité du CMN (1,3 million de visiteurs l'an dernier), l'Arc-de-Triomphe a chuté de 24%. Les Tours de Notre-Dame et la Conciergerie sont également en baisse, respectivement de 14% et 15%. Seule la Sainte-Chapelle est parvenue à se maintenir (+1%).

Deuxième monument le plus visité (plus d'un million de personnes), le Mont-Saint-Michel a également baissé, mais dans de moindres proportions (- 7%). Globalement, les monuments en régions ont connu «une fréquentation stable, voire en hausse». Certains enregistrent même de beaux résultats, tels la maison de Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, en Vendée (+ 40%°), le fort Saint-André à Villeneuve-les-Avignon (+31%) ou la Tour Pey-Berland à Bordeaux (+19%).

Pour Philippe Bélaval, président du CMN, ces résultats, parfois inattendus, peuvent s'expliquer par le fait que «davantage de Français sont restés en France».

L'année 2017 s'annonce bonne, a-t-il souligné, au vu des progressions enregistrées en décembre: + 57% (par rapport à décembre 2015) pour l'Arc-de-Triomphe, + 52% pour Notre-Dame, + 47% pour le Mont-Saint-Michel.

Phlippe Bélaval souhaite développer en 2017 «l'axe du public familial». «La visite d'un monument est très avantageuse financièrement pour une famille par rapport à d'autres loisirs culturels, et c'est beaucoup plus facile d'accès qu'un musée, on peut parler, échanger», a-t-il fait valoir.

L'année prochaine sera également marquée par le début des travaux à l'Hôtel de la Marine (place de la Concorde), confié au CMN en 2014 et appelé à présenter à partir de 2019 «toutes les dimensions de l'excellence française, de l'art de vivre à la française», a indiqué le président du centre.