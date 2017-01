Courir les catastrophes

Voir pour comprendre

Dans un article publié dans Téoros, une revue de recherche en tourisme, Taïka Baillargeon, chercheuse au département de géographie de l'UQAM, définit le tourisme sombre comme étant «la visite de sites et d'attractions associés à la mort et à la souffrance». Bien que le nom évoque un concept plutôt négatif, le tourisme sombre n'est pas nécessairement mauvais, souligne Alain A. Grenier, professeur en tourisme à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. «On vit les événements à distance, dit-il. On a besoin de faire le triage pour comprendre ce qui s'est passé.» Son collègue du département d'études urbaines et touristiques, Bruno Sarrasin, va même jusqu'à affirmer que le tourisme sombre permet à «certaines destinations de rebondir», de se remettre d'une tragédie.

Phénomène nouveau?

Le tourisme sombre n'est pas une invention récente, affirment tous les experts interrogés par La Presse. La visite des camps de concentration ou de lieux dévastés ne date pas d'hier. «Ce qui est nouveau, c'est de se rendre sur des lieux où la tragédie n'est pas encore finie», explique M. Sarrasin. Près d'un mois après les attentats de Paris, plusieurs curieux venaient faire des égoportraits devant les mémoriaux du Bataclan, au grand dam des gens du voisinage qui dénonçaient ce qu'ils considéraient comme du voyeurisme mal placé, a rapporté Rue 89, dans un article publié en décembre 2015. Dans ces circonstances, le respect des sensibilités de chacun est parfois loin d'être évident.

Lac-Mégantic

L'été dernier, quelque 10 000 visiteurs ont mis les pieds à Lac-Mégantic, près de trois ans après que la communauté a été touchée par un accident ferroviaire ayant fait 47 morts. Peu de temps après la tragédie, des gens de l'extérieur débarquaient sur place pour rendre hommage à la communauté et également pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. Devant cet intérêt, Lac-Mégantic a mis sur pied plusieurs initiatives telles que l'aménagement d'un trottoir de bois près de la voie ferrée ainsi que la construction de la Maison du temps, genre de kiosque touristique où, photos à l'appui, on explique aux visiteurs la chronologie des événements. «Les gens ont besoin d'entendre une histoire», croit Karine Dubé, responsable des communications à la Ville de Lac-Mégantic.