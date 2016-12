Cadeaux pour combler les voyageurs

Pas toujours facile de trouver le cadeau qui saura combler nos proches et amis, surtout les globe-trotteurs. Voici six idées cadeaux de dernière minute pour glisser sous le sapin de ceux qui aiment découvrir la planète.

Le monde en marchant

Existe-t-il meilleure façon de découvrir le monde qu'en posant tout simplement un pied devant l'autre? Les voyageurs adeptes de randonnée trouveront de quoi s'inspirer dans la deuxième édition du guide Randos autour du monde, signé Lonely Planet. De l'Afrique du Sud à la Turquie en passant par le Japon ou le Chili, on retrouve ici des centaines d'idées de randonnée, de courte, moyenne ou longue durée. Dans le lot, 50 sont présentées de façon plus détaillée. Pour rêver éveillé, les bottes aux pieds.

Randos autour du monde. Jonathan Tartour. Éditions Lonely Planet (2e édition). 352 pages, 39,95 $.

Voyage intérieur

Couvée par sa mère poule, inquiète pour son père (le chanteur Renaud), la dessinatrice et auteure Lolita Séchan s'envole pour le Vietnam à l'âge de 22 ans, en quête d'elle-même. Elle trouvera plutôt une âme soeur en la personne de Lo Thi Gom, une fillette de 12 ans d'origine Hmong. Entre elles se tissent une amitié improbable qui survivra aux épreuves et au passage du temps. C'est par ses allers-retours entre Paris et le Vietnam (en passant par Montréal) que l'auteure trouvera le chemin jusqu'à l'émancipation. Un roman graphique intime et dépaysant, dessiné de somptueuse façon.

Les brumes de Sapa. Lolita Séchan. Éditions Delcourt. 256 pages, 39,95 $.