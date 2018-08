Disney World et Orlando, des éditions Ulysse

Mais cette année, ce livre à succès québécois vendu à plus de 65 000 exemplaires a subi une sacrée cure de jouvence, avec la mise en couleur de ses quelque 140 photos et cartes. En plus de présenter les grandes nouveautés de Disney World et des autres parcs thématiques d'Orlando, ce guide simplifié offre plusieurs listes pour s'organiser plus facilement ainsi que de nombreux conseils pour économiser.

Disney World et Orlando

Claude Morneau

Éditions Ulysse

320 pages, 19,95$